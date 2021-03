Tempo de leitura: 3 minutos

Sexta e sábado serão de desafio para a Seleção Brasileira Feminina em Dubai. É o primeiro torneio de 2021 para as Yaras, desenhado pelo World Rugby com o intuito de dar atividade às seleções que se preparam para os Jogos Olímpicos.

O torneio, chamado de Emirates Invitational 7s, não contará com transmissão online (não haverá nem links). A competição envolverá 7 seleções: França (que viajou com 2 times), Brasil, Canadá, Estados Unidos, Japão e Quênia. O sistema é de pontos corridos, com todas as seleções se enfrentando. Ao todo, serão 6 partidas – 3 na sexta e 3 no sábado para as brasileiras.

O teste servirá para medir o impacto da pandemia no rendimento da equipe e qual a distância que as Yaras estão na relação de forças com suas concorrentes olímpicas.

Dia 2 de abril

03h14 – Brasil x Canadá

07h16 – Brasil x França “2”

11h18 – Brasil x Japão

Dia 3 de abril

02h00 – Brasil x Quênia

06h46 – Brasil x EUA

10h26 – Brasil x França “1”

