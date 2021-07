Tempo de leitura: 2 minutos

Parado desde o começo de 2020 por conta da pandemia, o Circuito Mundial de Rugby Sevens (World Rugby Sevens Series) retornará após os Jogos Olímpicos. O World Rugby (a federação internacional) confirmou uma temporada curta de transição para marcar o retorno da ação. Serão 6 torneios masculino e 4 torneios femininos.

O Brasil está garantido como um dos participantes do circuito feminino, que terá início em data a ser confirmada em outubro, em Paris. As mulheres jogarão ainda etapas em Hong Kong em novembro, e em Dubai e na Cidade do Cabo em dezembro.

Já os o Circuito masculino terá dois torneios no Canadá, me Vancouver e em Edmonton, em setembro, além de um torneio em Singapura em outubro, Hong Kong em novembro e Dubai e Cidade do Cabo em dezembro. O Brasil não faz parte do Circuito masculino.

O Circuito masculino contava com 16 times por etapa (15 fixos e 1 convidado) e o feminino com 12 por etapa (11 fixos e 1 convidado). Os participantes ainda precisam ser confirmados. Caso o modelo de 2019-20 seja mantido, participariam Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Samoa, Quênia, África do Sul, Argentina, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Irlanda, Inglaterra, Gales e Escócia. Os britânico, no entanto, planejavam a substituição de Inglaterra, Gales e Escócia por uma seleção unificada da Grã-Bretanha, o que precisaria ser confirmado ainda – e abriria promoção ao Japão e talvez a Hong Kong. No feminino, os participantes devem ser Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Brasil, Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Rússia, Irlanda e Inglaterra (ou Grã-Bretanha).

