As Yaras viajam neste sábado (3) para Portugal, local onde acontece a Missão Europa, ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em parceria com as Confederações, que visa dar oportunidade de normalização dos treinos para atletas brasileiros. Ao todo, serão 18 jogadores, mais a comissão técnica que ficarão no país até 30 de outubro.

Antes da viagem, as jogadoras realizaram treinos seguindo protocolos e fases para conseguirem a possibilidade de participar do projeto do COB. No dia 1º de outubro, toda a delegação passou pelo último teste de Covid. Como ninguém testou positivo, nenhuma substituição foi necessária no elenco.

Essa será a primeira viagem de Will Broderick no comando das Yaras. Além dos treinos, as jogadoras também terão dois amistosos pela frente. No dia 24, enfrenta Portugal. Já nos dias 27 e 28, o adversário será a Espanha.

Confira a lista completa de jogadoras que fazem parte da Missão Europa:

1 – Aline Mayumi Koeke Bednarski (SPAC)

2 – Aline Ribeiro Furtado (USP)

3 – Andressa do Nascimento Alves (Guanabara)

4 – Beatriz Futuro Muhlbauer (Niterói)

5 – Bianca dos Santos Silva (Leoas)

6 – Claudia Jaqueline Lopes Teles (Niterói)

7 – Eshyllen Coimbra Cardoso (Guanabara)

8 – Gabriela de Farias Lima (Charrua)

9 – Leila dos Santos Silva (Leoas)

10 – Luiza Gonzales da Costa Campos (Charrua)

11 – Marcelle da Cruz de Souza (Charrua)

12 – Mariana Nicolau Silva (São José)

13 – Milena Batista Mariano Silva (São José)

14 – Rafaela de Conti Zanellato (Curitiba)

15 – Raquel Cristina Kochhann (Charrua)

16 – Silvana Oliveira Alves dos Santos (Leoas)

17 – Thalia da Silva Costa (Delta)

18 – Thalita da Silva Costa (Delta)