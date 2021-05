Tempo de leitura: 4 minutos

Nesta terça-feira, o World Rugby (a federação internacional) confirmou detalhes sobre a Copa do Mundo de Sevens (Rugby World Cup Sevens) de 2022, que será realizada na Cidade do Cabo (África do Sul). Trata-se do mais antigo Mundial de rugby sevens, jogado de 4 em 4 anos desde 1993. Em 2022, a competição será realizada entre os dias 09 e 11 de setembro, com 24 times masculinos e 16 femininos indo a campo no Cape Town Stadium.

Para disputar o torneio, o Brasil terá que passar antes pelas Eliminatórias, tanto no feminino como no masculino. Entre as mulheres, já estão classificadas 5 seleções: as 4 melhores da edição 2018 (Nova Zelândia, Austrália, França e Estados Unidos) e a anfitriã África do Sul. Com isso, serão 9 vagas femininas em disputa nas Eliminatórias. Entre os homens, os 8 melhores da edição 2018 (Nova Zelândia, Inglaterra, África do Sul, Fiji, Argentina, Estados Unidos, França e Escócia) já estão garantidos, restando 16 vagas a serem definidas a partir das Eliminatórias.

📆 Save the Date! Rugby World Cup Sevens is heading to Cape Town, South Africa from 9 ➡️ 11 September, 2022! 🇿🇦#RWC7s — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) May 18, 2021

A América do Sul terá 2 vagas no feminino e mais 2 vagas no masculino (para além da Argentina, já classificada). Isto é, há favoritismo para classificação do Brasil no feminino e chances razoáveis no masculino. Ainda não foram confirmadas as datas dos Qualificatórios sul-americanos.

Copa do Mundo de Sevens de 2022 – Masculino – vagas:



24 participantes

– Já classificados: 8 times (Nova Zelândia, Inglaterra, África do Sul, Fiji, Argentina, Estados Unidos, França e Escócia);

– América do Sul: 2 vagas;

– América do Norte: 2 vagas;

– Europa: 4 vagas;

– África: 3 vagas;

– Oceania: 3 vagas;

– Ásia: 2 vagas;

Copa do Mundo de Sevens de 2022 – Feminino – vagas:

16 participantes

– Já classificados: 5 times (África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, França e Estados Unidos);

– América do Sul: 2 vagas;

– América do Norte: 1 vaga;

– Europa: 4 vagas;

– África: 1 vaga;

– Oceania: 1 vaga;

– Ásia: 2 vagas;

Histórico: