Tempo de leitura: 3 minutos

Uma das ausências no último ciclo olímpico foram jogos da Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens no Brasil. Se desconsiderarmos o beach rugby, desde o Rio 2016, as Yaras não disputaram um só torneio oficial em solo brasileiro. Elas irão a Tóquio 2020 sem terem tido a oportunidade ao longo de um ciclo inteiro de jogarem diante da torcida brasileira.

Obviamente, o rugby sevens é diferente de outros esportes coletivos porque depende da realização de torneios inteiros num único local. Esse é, aliás, um dos motivos pelos quais o rugby XV é tão importante: ele permite mais eventos em casa. De todos modo, as Yaras igualmente ainda não jogaram em casa no XV.

Para agravar a situação, desde 2016, o único evento com participação das Yaras que foi televisionado foram os Jogos Pan-Americanos de 2019. Isto é, além de não jogarem em casa, as Yaras também não têm seus jogos exibidos na TV. O fato dos torneios no exterior serem transmitidos ao vivo pela internet garante exposição da equipe, sim, mas o alcance é bem menor.

- Continua depois da publicidade -

É muito importante a presença das Yaras em matérias de televisão ou webséries de internet, mas tal exposição é sempre referente às histórias de vida das atletas ou ao fato da seleção “existir”. Honestamente, não substituem o objetivo final de uma seleção, que é ter seu trabalho (os jogos) visto, conectar-se com a torcida no estádio, inspirar quem ainda não é fã por meio de seu desempenho.

Portanto, quando veremos as Yaras no Brasil?

Abaixo, listamos quais as cidades pelo mundo que mais receberam torneios oficiais (isto é, torneios de World Rugby, Sudamerica Rugby, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos) com participação da Seleção Brasileira Feminina. Em parênteses estão também os torneios não oficiais, isto é, que não foram organizados por essas entidades. Em breve, os Dubai terá recebido mais vezes as Yaras do que todas as cidades brasileiras juntas.

Os números

Brasil : Rio de Janeiro: 4 Barueri: 3 São José dos Campos: 1 (+1) São Paulo: 1 Bento Gonçalves: 1 Total: 10 torneios oficial (+1 universitário)

: Emirados Árabes Unidos: Dubai: 9 (+ 1 não oficial) Total: 9 (+1)

Estados Unidos: Houston: 1 Atlanta: 2 Las Vegas: 1 (+1 não oficial) São Francisco: 1 Glendale (Denver): 1 Total: 6 (+1)

China: Hong Kong: 4 (+1 não oficial) Guangzhou: 2 Total: 6 (+1)

Canadá: Langford (Victoria): 5 Toronto: 1 Total: 6

Uruguai: Montevidéu: 4 (+5 não oficiais) Punta del Este: 1 Total: 5 (+5)

Holanda: Amsterdã: 2 (+3 não oficiais) Total: 2 (+3)

Inglaterra: Londres: 2 Guildford: 0 (+1 não oficial) Total: 2 (+1)

Austrália: Sydney: 2 Wyong: 0 (+1 não oficial) Byron Bay: 0 (+1 não oficial) Total: 2 (+2)

Chile: Viña del Mar: 1 Santiago: 1 Total: 2

Argentina: Mar del Plata: 1 Carlos Paz: 1 Total: 2

Peru: Lima: 2 Total: 2

Nova Zelândia: Hamilton: 1 Total: 1

África do Sul: Cidade do Cabo: 1 Total: 1

França: Clermont-Ferrand: 1 Nancy: 0 (+1 não oficial) Total: 1 (+1)

Rússia: Moscou: 1 Kazan: 0 (+1 universitário) Total: 1 (+1)

Japão: Kitakyushu: 1 Total: 1

Irlanda: Dublin: 1 Total: 1

Paraguai: Asunción: 1 Total: 1

Venezuela: Barquisimeto: 1 Total: 1

Bolívia: Cochabamba: 1 Total: 1

Itália: Roma: 0 (+1 não oficial)

Portugal: Porto: 0 (+1 universitário)

Namíbia Swakopmund: 0 (+1 universitário, representado pela USP)



Lista de placares das história da Seleção Brasileira Feminina de Sevens