ARTIGO COM VÍDEO – Nesta sexta, começou o Emirates Invitational Sevens, em Dubai, torneio preparatório para os Jogos Olímpicos. A Seleção Brasileira Feminina está em campo e conquistou já vitórias sobre a segunda seleção da França e sobre o Japão no primeiro dia de ação.



O primeiro jogo das Yaras foi contra o Canadá e o resultado acabou sendo uma vitória canadense por 36 x 14. No entanto, na segunda partida, o Brasil venceu a França “2” em jogo parelho por 19 x 14. O último jogo do primeiro dia foi sem transmissão e terminou com triunfo brasileiro por 31 x 19 sobre o Japão.

Dia 2 de abril

03h14 – Brasil 14 x 36 Canadá

07h16 – Brasil 19 x 14 França “2”

11h18 – Brasil 31 x 19 Japão

Dia 3 de abril

02h00 – Brasil x Quênia

06h46 – Brasil x EUA

10h26 – Brasil x França “1”

