Tempo de leitura: 1 minuto

A Seleção Brasileira Feminina fechou sua série de amistosos em Portugal vencendo novamente seus três jogos diante da Espanha nesta quarta-feira na cidade de Rio Maior.

Depois de vencerem as espanholas três vezes na terça, as brasileiras voltaram a vencer por 5 a 2, 5 a 2 e 6 a 1. Os placares estão em tries, pois não houve pontuação por chutes. O jogos foram contra a seleção espanhola de desenvolvimento e fizeram parte da “Missão Europa” do COB, parte da preparação das Yaras para os Jogos Olímpicos.

Lista completa de jogadoras que fizeram parte da Missão Europa:

1 – Aline Mayumi Koeke Bednarski (SPAC)

2 – Aline Ribeiro Furtado (USP)

3 – Andressa do Nascimento Alves (Guanabara)

4 – Beatriz Futuro Muhlbauer (Niterói)

5 – Bianca dos Santos Silva (Leoas)

6 – Claudia Jaqueline Lopes Teles (Niterói)

7 – Eshyllen Coimbra Cardoso (Guanabara)

8 – Gabriela de Farias Lima (Charrua)

9 – Leila dos Santos Silva (Leoas)

10 – Luiza Gonzales da Costa Campos (Charrua)

11 – Marcelle da Cruz de Souza (Charrua)

12 – Mariana Nicolau Silva (São José)

13 – Milena Batista Mariano Silva (São José)

14 – Rafaela de Conti Zanellato (Curitiba)

15 – Raquel Cristina Kochhann (Charrua)

16 – Silvana Oliveira Alves dos Santos (Leoas)

17 – Thalia da Silva Costa (Delta)

18 – Thalita da Silva Costa (Delta)