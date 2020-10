Tempo de leitura: 1 minuto

Na cidade portuguesa de Rio Maior, as seleções brasileira e portuguesa femininas realizaram atividades conjuntas neste sábado. Foram 3 jogos amistosos entre as duas seleções, todos com vitórias do Brasil.

Os jogos não tiveram pontuação por chutes e terminaram com os seguintes resultados (em número de tries): 6 x 0, 4 x 1 e 7 x 0.

Como parte da “Missão Europa” do COB, as Yaras estão treinando em Portugal de olho na volta das competições – e, sobretudo, nos Jogos Olímpicos. Mais jogos entre brasileiras e portuguesas ocorrerão no domingo.