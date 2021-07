Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Semana ruim para o United New York na Major League Rugby. O primeira linha brasileiro “Nelson” Rebolo já está com a Seleção Brasileira e não esteve em campo na rodada desse fim de semana da MLR, na qual o seu time foi derrotado em dérbi pelo New England Free Jacks e, de quebra, perdeu a vice liderança da Conferência Leste para o New Orleans Gold, que chocou a liga ao vencer fora de casa o melhor time dos Estados Unidos, o Los Angeles Giltinis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilton Rebolo (@w.rebolo)

A vitória de New England sobre New York foi categórica: 22 x 06. Foi um jogo dominado pelos Free Jacks, que marcaram 4 tries sem resposta e seguem vivos na luta por classificação às semifinais, com apenas 2 rodadas para o fim da temporada regular., 7 pontos atrás de New Orleans e do próprio New York. Os tries da sobrevida de New England foram de Wilson, Boyle, Barlow e Samusamuvodre.

Com a derrota, o New York perdeu a segunda posição da Conferência Leste para o New Orleans Gold, que operou um verdadeiro milagre ao bater o Los Angeles Giltinis por 21 x 20 no Coliseu de LA. Os australianos Ashley-Cooper e Matt Giteau estiveram em campo por LA, que abriu o placar com try de outro australiano, ex Wallabies, Dave Dennis. Fepulea’i fez mais um para o time da casa no intervalo e a vitória parecia encaminhada. Todavia, New Orleans teve uma espetacular reação no segundo tempo, com Mayer chutando 3 penais e Tikoisuva cravando try crucial. O jogo foi aos minutos derradeiros com 20 x 16 para LA e, aos 78′, Hanno Dirksen cravou o try da virada heróica de NOLA.

The final match of the weekend is live now on @FS1!@Giltinis welcome visitors @nolagoldrugby with the first try of the match.#LAvNOLA is 7-0 | 📺 @FS1 🇺🇸 4th of July weekend is presented by @RhinoRugbyUSA pic.twitter.com/k1boxUTFNE — Major League Rugby (@usmlr) July 5, 2021

The @Giltinis took advantage of their opportunities, but @nolagoldrugby are still hoping to deliver LA’s first loss at home. Tune in for the second half to see if LA continues their dominance, or if NOLA can pull off the upset. 📺 #LAvNOLA is 14-3 | Tune in on @FS1 pic.twitter.com/YBnaceqJWJ — Major League Rugby (@usmlr) July 5, 2021

Quick feet and clean breaks from @nolagoldrugby make this a one point game!#LAvNOLA is 14-13 | 📺 Live now on @FS1 🇺🇸 MLR 4th of July weekend is presented by @RhinoRugbyUSA pic.twitter.com/QibRWAun7S — Major League Rugby (@usmlr) July 5, 2021



Já eliminado, o Toronto Arrows deixou a lanterna da Conferência Leste nas mãos do Old Glory DC ao vencer por 34 x 28. Ferguson foi destaque com 2 tries para o time canadense.



Em outro duelo de eliminados, o San Diego Legion superou o Seattle Seawolves, na reedição daquela que foi a última final da MLR, em 2019. 34 x 21, com destaque para Ryan Matyas fazendo 2 tries para o Legion.





Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

San Diego Legion 34 x 21 Seattle Seawolves

New England Free Jacks 22 x 06 United New York

Toronto Arrows 34 x 28 Old Glory DC

Los Angeles Giltinis 20 x 21 New Orleans Gold