A Confederação Brasileira de Rugby League confirmou o mascote vencedor da votação para o novo símbolo de suas seleções de Touch. O vencedor é o Vira-Lata Caramelo, que superou a Capivara na eleição.

Segundo a entidade, “o Touch será utilizado como forma de ensino de um jogo mais rápido, dinâmico e habilidoso a crianças e adolescentes, através do projeto que iniciaremos em 2022 nas escolas de diferentes Estados do Brasil, que alimentarão as categorias de base dos clubes-franquias. O esporte também será utilizado para congregar e iniciar as temporadas do League, onde todos, independente de categorias, poderão jogar juntos em um ambiente de aprendizado e diversão, e o caramelo agora é um símbolo dessa descontração que a modalidade trás”.