O YouTube e o Facebook da Rugby World Cup seguirão exibindo grandes jogos da história dos Mundiais. Sexta tem o jogaço de quartas de final de 1995 entre All Blacks e Escócia, ao passo que no sábado relembraremos as quartas de final de 2015 entre Argentina e Irlanda. No domingo, veremos a maior zebra da história do Mundial Feminino, Irlanda contra Nova Zelândia de 2014.

*Horários de Brasília

15h00 – Nova Zelândia x Escócia, Copa do Mundo de 1995

15h00 – Argentina x Irlanda, Copa do Mundo de 2015

12h00 – Irlanda x Nova Zelândia, Copa do Mundo (Feminina) de 2014