ARTIGO COM VÍDEO – Na última semana, o Rugby Talks teve sua segunda transmissão, com o tema gestão de clubes. O debate promovido pelo Portal do Rugby e pela House of Rugby contou com 4 participantes de peso, que discutiram os conceitos da gestão de clubes e apresentaram experiências importantes de nosso rugby.

Estiveram em nosso debate:

– Lucas Toniazzo, educador World Rugby, do curso Leading Rugby;

– Alexandre Spani, do São José;

- Continua depois da publicidade -

– Pedro Mantovani, da Poli;

– Muray Lizzot, do Serra Gaúcha;

Assista!

The House of Rugby em parceria com o Portal do Rugby

Através da parceria entre a House of Rugby, agência para divulgação e apoio ao rugby nacional, e o Portal do Rugby, o canal de noticias de rugby mais conceituado do pais, criamos o projeto “Rugby Talks”, uma série de eventos que trazem o debate do ecossistema do nosso tão amado esporte. Neste momento, não temos jogos e estamos todos em casa, portanto vamos fazer nosso debate ao vivo, sem sair de casa!

O próximo Rugby Talks será no dia 14 de maio. Aguarde.