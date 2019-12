ARTIGO COM VÍDEOS – Uma das grandes tradições do rugby inglês teve espaço nesta quinta-feira, dia 12. No Estádio de Twickenham, em Londres, foi realizada a 138ª edição do Varsity Match, o confronto anual que ocorre desde 1872 entre as universidades de Oxford e Cambridge, as mais prestigiadas da Inglaterra.



No passado, Oxford e Cambridge forneciam muitos jogadores às seleções da Inglaterra e das outras nações britânicas (Gales, Escócia, Irlanda), mas na era profissional do esporte (a partir de 1995) isso mudou. No entanto, o prestígio do confronto se manteve, com o duelo ganhando sua versão feminina em 1988.

Neste ano, Cambridge falou mais alto nas duas categorias, vencendo entre as mulheres por 08 x 05 e entre os homens por 15 x 00. Foi o terceiro título consecutivo e o 13º na história do feminino para Cambridge, ao passo que no masculino foi a 64ª quarta conquista dos Light Blues, que recuperaram a taça após Oxford ter vencido em 2018.

O jogo feminino foi o mais dramático, com Grant, da seleção escocesa, marcando o try da vitória de Cambridge aos 77′.

Masculino

Cambridge: 64 títulos

Oxford: 60 títulos

Empates: 14

Feminino

Oxford: 20 títulos

Cambridge: 13 títulos

Empates: 0

Simply one of the best trys in Women’s #VarsityMatch history. Coreen Grant, take a bow 🙌🙌@CURUFC pic.twitter.com/q3dHvgkjHu — The Varsity Match (@VarsityMatch) December 12, 2019

Chris Bell just loves the #VarsityMatch! The final score of the day goes to Chris Bell’s Scrum Half who makes it 15-0 after a long spell of pressure.@CURUFC pic.twitter.com/xgGcjplDUT — The Varsity Match (@VarsityMatch) December 12, 2019