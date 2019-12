A UAR (União Argentina de Rugby, a entidade máxima do rugby argentino) celebrou o ano de 2019 (ano no qual a entidade, fundada em 1899, completa 120 anos de existência) revelando números do crescimento do rugby no país, publicados pela Sudamérica Rugby.

Segunda a publicação, os seguintes números foram dignos de nota:

Aumento de 121% do rugby feminino em 5 anos (com 5 mil jovens em idade competitiva praticando a modalidade);

Aumento de 15% no número de árbitros;

30% do orçamento sendo destinado o “rugby de base”, dos quais 3/4 vão para competições nacionais. “Rugby de base” seria o rugby doméstico de clubes (incluindo juvenis) e selecionados provinciais. O valor inclui cursos de capacitação e a gestão de 17 centros de rugby (academias de desenvolvimento) espalhadas pelo país;

A UAR paga transporte, alimentação e hospedagem para: Nacional de Clubes (adulto de XV), com 24 times; Torneio do Interior e Torneio do Interior B, correspondentes a 2ª e 3ª divisões nacionais do Nacional de Clubes (adulto de XV); Seven de la República masculino e feminino, adulto e juvenil (sevens); Torneio Nacional Desarollo M16 (M16 masculino de XV); Campeonato Argentino M18 (M18 masculino de XV); Select 12 (torneio de seleções provinciais menores); Ainda há repasses para financiamento de 7 competições regionais de rugby XV;



O número de 30% é significativo para um país cujos clubes já investem muito e são bem desenvolvidos nas categorias de base. Mesmo assim, a UAR assume um papel de fomento ao desenvolvimento. A UAR ainda gere as seleções nacionais do país e os Jaguares, a equipe do Super Rugby, que tomam parcela grande do orçamento, que não teve seu valor total divulgado ainda. Em 2018, o orçamento da UAR ultrapassou os 90 milhões de reais (mais de 22 milhões de dólares). A conta de 30% ficaria próxma dos 30 milhões.

- Continua depois da publicidade -

120 anos

A União Argentina de Rugby foi fundada em 1899 como River Plate Rugby Football Union (River Plate significa Río da Prata, isto é, a federação de toda a região platina, uma vez que o Montevideo Cricket Club, do Uruguai, chegou a ser filiado à entidade). A federação mudou de nome para União Argentina de Rugby em 1951 e era a responsável por administrar diretamente o rugby de clubes de Buenos Aires, contando com outras federações provinciais filiadas a si para organizarem o rugby do interior. Somente em 1995 a URBA (União de Rugby de Buenos Aires) foi criada, com a UAR passando a se focar no nível nacional de rugby apenas.