O rugby brasileiro viverá momento histórico nessa quarta-feira, dia 20, com os Barbarians, verdadeira seleção do mundo, enfrentando o Brasil no Estádio do Morumbi, em São Paulo, às 19h30, com exibição da ESPN. São grandes craques do rugby mundial que o Bradesco trouxe ao Brasil!

Os ingressos ainda estão à venda, portanto, não perca tempo!

CLIQUE AQUI PARA COMPRAR SEU INGRESSO JÁ!

- Continua depois da publicidade -

5 – Nunca antes os Barbarians jogaram na América do Sul! Nem mesmo na Argentina. Ou seja, será um privilégio raro para o Brasil receber uma instituição tão importante como os Barbarians – mais do que centenários. O Brasil será o 24º país a já enfrentar os Barbarians na história e até então a América do Sul era o único continente que eles jamais haviam jogado.

4 – Os Tupis só voltarão a campo em julho. E jogar no Morumbi não é todo dia. Isso mesmo. Com a mudança do calendário em 2020, a Seleção Brasileira só voltará a disputar uma partida como seleção em julho do ano que vem. Isso porque o Americas Rugby Championship mudou para agosto e, assim, a saudade vai bater. Será a segunda vez que o Brasil jogará no Morumbi, palco monumental. Não é todo dia. Tem que aproveitar.

3 – Chance única de ver o capitão irlandês Rory Best. Campeão 4 vezes do Six Nations, Best fará uma primeira linha de peso com o sul-africano Mtawarira, que também vai se aposentar. Teste inigualável para a aclamada primeira linha brasileira.

2 – Veremos nada menos que 4 campeões do mundo em campo. São 4 atletas dos Springboks campeões do Mundial de 2019 que estarão no Morumbi: Tendai “Beast” Mtawarira, Lukhanyo Am, Makazole Mapimpi e Schalk Brits. O título da África do Sul foi neste mês e já veremos de perto estes craques! Melhor momento, impossível.

1 – É o mais importante adversário do Brasil em sua história recente no rugby XV. Sem dúvida alguma, o peso da camisa dos Barbarians é inclusive maior que a dos Maori All Blacks. Digo “recente” porque lá em 1936 um selecionado brasileiro enfrentou os British and Irish Lions e em 1974 o Brasil recebeu a França, mas eram outros tempos, de amadorismo. Os Barbarians serão recebidos com um evento de quilate profissional e isso distingue este momento dos anteriores.