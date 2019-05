A segunda etapa do Circuito Paulista de XV, a ser realizada no dia 26 de maio no campo do Balneário, em Jacareí, abre as inscrições para as equipes interessadas no desenvolvimento das suas categorias de base M16 e M20. No M20, o São José lidera a classificação, seguido pelo Jacareí em segundo lugar, e pelo Pasteur em terceiro.

O Torneio seguirá os mesmos moldes da 1ª etapa, com jogos reduzidos de XV buscando oferecer um total de minutos jogados próximos a uma partida completa de XV. Porém, por restrições de tempo e espaço, as vagas serão limitadas a somente 8 equipes na categoria M16 e 4 equipes na categoria M20, garantidas por ordem de chegada e confirmadas após pagamento da inscrição.

Data: 26 de Maio, domingo

Local: Campo do Balneário (Toca do Jacaré) – Rua Miami, 300, Balneario do Paraiba, Jacareí, SP

Clube organizador: Jacareí

Categorias: M16, M20

Valor para inscrição: R$ 150 por equipe.

Os dados para depósito são:

Banco do Brasil

Agência: 6541-2

Conta corrente:7617-1

CNPJ:08.670.250/0001-40

Associação Esportiva Jacarei Rugby

Para confirmação de participação, favor enviar email para julio.faria.santos@hotmail.com com cópia para juvenil@fprugby.org.br