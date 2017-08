A Academia Top 100 de Florianópolis mudou de casa e agora tem uma forte parceria com a UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina.

Sob a coordenação de Daniel “Nativo” Danielewicz, a academia atende hoje 50 atletas de diversos clubes do estado e conta agora com o apoio dos professores Luiz Guilherme Guglielmo e Jolmerson de Carvalho do departamento de Educação Física da UFSC. Com a parceria, a academia terá acesso aos profissionais da UFSC e aos laboratórios, passando a participar dos estudos desenvolvidos hoje na universidade.

A Academia funciona no Campo da Tapera e segue de portas abertas para receber atletas e clubes, podendo agora oferecer um trabalho de maior qualidade.