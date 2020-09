Tempo de leitura: 1 minuto

A África do Sul ainda não conseguiu retomar seu rugby por conta da pandemia, mas sua federação anunciou hoje as primeiras datas para o retorno de suas equipes profissionais.

No dia 26 de setembro, a cidade de Pretória receberá uma rodada dupla de amistosos, com os Bulls enfrentando os Sharks e os Lions duelando com os Stormers, em evento batizado como “Vodacom Super Fan Saturday”.

Depois, no dia 03 de outubro, na Cidade do Cabo, dois times de estrelas, o Springboks Green e Springboks Gold, colocarão em campo os jogadores que aspiram a um lugar na seleção da África do Sul para a disputa em novembro do Rugby Championship. O jogo seguirá o conceito do “North vs South” da Nova Zelândia, em um verdadeiro “All Stars Game” sul-africano. O evento foi batizado de “Springboks Showdown”.

A federação do país, no entanto, ainda não confirmou que os Springboks terão condições de jogarem o Rugby Championship no dia 7 de novembro, com Green vs Gold sendo o primeiro passo no caminho da confirmação de sua participação.

Por fim, no dia 10 de outubro, deverá começar uma competição nacional sul-africana envolvendo 7 times do país: Bulls, Lions, Sharks, Stormers, Cheetahs, Griquas e Pumas (que não é a Argentina). O torneio ainda terá seu formato e nome revelados. O anúncio não deixou claro se o torneio valerá como a tradicional Currie Cup, o Campeoanto Sul-Africano, normalmente jogado no segundo semestre. Pelo planejamento da federação local, o torneio deverá ter seu desfecho em janeiro, com semifinais no dia 16 e final no dia 23.