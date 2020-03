ARTIGO COM VÍDEOS – Domingo de decisão em Los Angeles! A metrópole californiana foi palco neste fim de semana da 5ª etapa (de um total de 10) do Circuito Mundial de Sevens Masculino 2019-20. Foi a volta dos melhores times do mundo aos gramados.

Em um torneio de altíssimo nível, a África do Sul se sagrou campeão, vencendo Fiji em final de arrepiar, para diminuir para apenas 4 pontos sua distância para a líder da temporada, a Nova Zelândia, que fechou o torneio no terceiro lugar. Seleção da casa, os Estados Unidos ficaram apenas em quinto lugar e seguem longe do rendimento do ano passado.

Após um sábado sem surpresas, as quartas de final também não contaram com zebras, com Fiji, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul vencendo, respectivamente, Inglaterra, Irlanda, França e Estados Unidos. O jogo dos donos da casa contra os sul-africanos foi particularmente dramático, com os Boks vencendo por 12 x 10, de virada, após Carlin Isles correr para 2 tries para os EUA. Os sul-africanos venceram com try no fim de Pretorius.

Fiji, campeão da etapa passada, seguiu voando na Califórnia e atropelou a Austrália na semifinal por 43 x 07, em show de 7 tries, com direito a dobradinhas para Tuimaba e Botitu. Já a África do Sul derrotou a Nova Zelândia por inquestionáveis 17 x 00, com Angelo Davids marcando 2 tries e Werner Kok deixando o seu.



Na grande final, Fiji e África do Sul travaram batalha épica de 5 tries a 4 a favor dos Boks. Fiji chegou a abrir 19 x 00, mas a África do Sul conquistou uma impressionante virada, com Chris Dry e Banco Du Preez marcando os tries do empate verde no fim. Na prorrogação, Makata cravou o try do triunfo sul-africano, selando vitória incrível e título precioso pra os sul-africanos.

No próximo fim de semana tem mais Circuito Mundial com a etapa de Vancouver, no Canadá.

Seven stars make up the @HSBC_Sport Dream Team at the #LASevens. What a team this is! #HSBC7s pic.twitter.com/AxGgKB5LcT — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) March 2, 2020

After 5 rounds on the HSBC World Rugby Sevens Series, here’s how the @DHLRugby Impact Player Table looks for the series. #DHLImpactPlayer #DHLRugby @IrishRugby‘s Terry Kennedy takes a 2 point lead into the #CanadaSevens pic.twitter.com/IEKB1Kuz8e — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) March 2, 2020

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 5a etapa Masculina – em Los Angeles, Estados Unidos

Sábado, dia 29 de fevereiro

14h45 – Nova Zelândia 42 x 07 Gales

15h07 – Inglaterra 05 x 22 Espanha

15h29 – Argentina 26 x 26 França

15h51 – Fiji 45 x 07 Coreia do Sul

16h13 – Irlanda 17 x 12 Canadá

16h35 – África do Sul 31 x 05 Quênia

16h57 – Austrália 31 x 07 Escócia

17h19 – Estados Unidos 19 x 17 Samoa

17h41 – Nova Zelândia 21 x 07 Espanha

18h03 – Inglaterra 31 x 14 Gales

18h25 – Argentina 45 x 19 Coreia do Sul

18h47 – Fiji 33 x 28 França

19h31 – Irlanda 12 x 29 Quênia

19h53 – África do Sul 33 x 05 Canadá

20h15 – Austrália 31 x 05 Samoa

20h37 – Estados Unidos 33 x 12 Escócia

20h59 – Gales 24 x 14 Espanha

21h21 – Inglaterra 17 x 21 Nova Zelândia

21h43 – França 31 x 12 Coreia do Sul

22h05 – Fiji 38 x 14 Argentina

23h35 – Canadá 24 x 00 Quênia

00h05 – África do Sul 19 x 19 Irlanda

00h35 – Escócia 14 x 19 Samoa

01h03 – Estados Unidos 07 x 17 Austrália

Grupo A: 1 Fiji, 2 França, 3 Argentina, 4 Coreia do Sul

Grupo B: 1 África do Sul, 2 Irlanda, 3 Canadá, 4 Quênia

Grupo C: 1 Austrália, 2 Estados Unidos, 3 Samoa, 4 Escócia

Grupo D: 1 Nova Zelândia, 2 Inglaterra, 3 Espanha, 4 Gales

Domingo, dia 1º de março



13h15 – Quartas de final pelo 9º lugar – Argentina 31 x 05 Gales

13h37 – Quartas de final pelo 9º lugar – Samoa 28 x 19 Quênia

13h59 – Quartas de final pelo 9º lugar – Espanha 26 x 00 Coreia do Sul

14h21 – Quartas de final pelo 9º lugar – Canadá 24 x 07 Escócia

14h43 – Quartas de final pelo 1º lugar – Fiji 26 x 05 Inglaterra

15h05 – Quartas de final pelo 1º lugar – Austrália 36 x 00 Irlanda

15h27 – Quartas de final pelo 1º lugar – Nova Zelândia 29 x 14 França

15h49 – Quartas de final pelo 1º lugar – África do Sul 12 x 10 Estados Unidos

16h11 – Semifinal pelo 13º lugar – Gales 05 x 29 Quênia

16h33 – Semifinal pelo 13º lugar – Coreia do Sul 05 x 45 Escócia

16h55 – Semifinal pelo 9º lugar – Argentina 28 x 12 Samoa

17h17 – Semifinal pelo 9º lugar – Espanha 07 x 24 Canadá

17h39 – Semifinal pelo 5º lugar – Inglaterra 07 x 26 Irlanda

18h01 – Semifinal pelo 5º lugar – França 05 x 24 Estados Unidos

18h23 – Semifinal pelo 1º lugar – Fiji 43 x 07 Austrália

18h45 – Semifinal pelo 1º lugar – África do Sul 17 x 00 Nova Zelândia

19h07 – Decisão de 13º lugar – Quênia 24 x 29 Escócia

20h07 – Decisão de 9º lugar – Argentina 21 x 19 Canadá

20h31 – Decisão de 5º lugar – Irlanda 19 x 24 Estados Unidos

20h55 – Decisão de 3º lugar – Austrália 19 x 21 Nova Zelândia

21h26 – FINAL – Fiji 24 x 29 África do Sul

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 93 19 22 22 13 17 África do Sul 89 22 19 7 19 22 Fiji 72 8 15 8 22 19 França 67 12 17 19 8 11 Inglaterra 64 17 7 15 15 10 Austrália 62 13 5 17 12 15 EUA 60 10 8 12 17 13 Argentina 53 11 13 11 10 8 Irlanda 45 5 12 5 11 12 Canadá 40 7 6 13 7 7 Quênia 29 4 11 10 1 3 Escócia 29 3 10 6 6 4 Samoa 28 15 4 2 2 5 Espanha 23 6 3 4 4 6 Gales 11 2 1 1 5 2 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;