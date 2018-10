ARTIGO COM VÍDEOS – Foram 3 vitórias em 3 jogos no ano entre os dois países. A Nova Zelândia completou seu domínio sobre a Austrália em 2018 com uma vitória sem sustos por 37 x 20 neste sábado, em campo neutro, com Yokohama, sede da final da Copa do Mundo de 2019, recebendo o clássico.

A Austrália até começou bem, flertando com o try logo no início após uma série de fases, com Dane Haylett-Pett tendo try negado por tackle salvador de Scott Barrett. Mas não tardou para os All Blacks criarem o primeiro try, aos 11′, com a linha de passes encaixando e Sonny Bill Williams abrindo espaço para Liam Squire romper a linha defensiva e correr para o in-goal.

O jogo voltou a se equilibrar, com Kurtley Beale e Beauden Barrett trocando penais. Mas, com mais volume de jogo no primeiro tempo, coube à Nova Zelândia o segundo try, aos 35′. Os Homens de Preto tiveram um scrum a 5 metros do in-goal e o oitavo e capitão Kieran Read arrancou para cima do scrum-half Will Genia que nada fez para deter o segundo try. Mas a Austrália ainda respondeu aos 38′ com try de Naivalu na ponta, recebendo no espaço mais curto após a série de fases. 17 x 10, intervalo.

O segundo tempo começou com pressão dos Wallabies e try de Rob Simmons anulado pelo TMO, após jogada de 11 fases, com o abertura Beauden Barrett impedindo brilhantemente o segundo linha australiano de apoiar a bola no in-goal. Bernard Foley guardou penal logo na sequência para os aussies, mas Barrett deu o troco aos 53′, mantendo a diferença de 1 try convertido para os All Blacks.

- Continua depois da publicidade -

O lance capital saiu aos 58′, linda jogada após scrum no meio campo. Barrett inverteu a linha de passes para Rieko Ioane no lado mais curto e o ponta disparou contra uma defesa desarmada, servindo justamente Barrett para o terceiro try neozelandês.

Os Wallabies ainda tiveram seus momentos com posse de bola superior, mas aos 67′ Latu recebeu cartão amarelo e as chances de reação australiana implodiram de vez. Aos 69′, Israel Folau deu um passe para o vazio que foi interceptado por Ben Smith. Try para selar a vitória.

Folau ainda se redimiu recebendo offload de Kerevi e disparando para o segundo try australiano. Porém a palavra final foi dos neozelandeses, com Ben Smith ganhando metros e Barrett invertendo o jogo até a outra ponta para Ioane marcar o último try da partida. 37 x 20, números finais no Japão.

No sábado que vem, a Nova Zelândia enfrentará o próprio Japão, ao passo que a Austrália só voltará a campo no dia 10 de novembro, na Europa, visitando Gales.

37 20

Nova Zelândia 37 x 20 Austrália, em Yokohama

Árbitro: Romain Poite (França)

Nova Zelândia

Tries: Squire, Read, B Barrett, B Smith e Ioane

Conversões: B Barrett (3)

Penais: B Barrett (1)

15 Damian McKenzie, 14 Ben Smith, 13 Ryan Crotty, 12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Liam Squire, 5 Scott Barrett, 4 Samuel Whitelock, 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Nepo Laulala, 19 Brodie Retallick, 20 Matt Todd, 21 Aaron Smith, 22 Richie Mo’unga, 23 Anton Lienert-Brown;

Austrália

Tries: Naivalu e Folau

Conversões: Foley (2)

Penais: Beale (1) e Foley (1)

15 Dane Haylett-Petty, 14 Sefa Naivalu, 13 Israel Folau, 12 Kurtley Beale, 11 Marika Koroibete, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 David Pocock, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Rob Simmons, 4 Izack Rodda, 3 Allan Alaalatoa, 2 Folau Faingaa, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Tolu Latu, 17 Sekope Kepu, 18 Taniela Tupou, 19 Rory Arnold, 20 Jack Dempsey, 21 Nick Phipps, 22 Samu Kerevi, 23 Tom Banks;