O Americas Rugby Championship de 2020, a competição envolvendo as seleções de rugby XV de Brasil, Uruguai, Chile, Argentina XV, Canadá e Estados Unidos, teria seu pontapé inicial em 15 de agosto, mas a data não será mantida e a competição será postergada.

Em entrevista à Mesa Oval, que irá ao ar amanhã, Jean Luc Jadoul, CEO da Confederação Brasileira de Rugby, analisou o cenário, concluindo sobre a impossibilidade da data atual de início da competição por conta do cenário de momento da pandemia.

Em entrevista ao jornal uruguaio El Observador, o presidente da Sudamérica Rugby, Sebastián Pineyrúa, confirmou que existem conversar para que em 2020 o Campeonato Sul-Americano seja disputada como alternativa para manter as seleções de XV do continente ativas, com a possibilidade de ser inteiramente jogado no Estádio Charrua, em Montevidéu, com portas fechadas, protegendo a saúde dos atletas. O tradicional Campeonato Sul-Americano de Rugby XV havia sido eliminado do calendário de competições da América do Sul após a criação da SLAR (Superliga Americana de Rugby, a liga sul-americana profissional de franquias).