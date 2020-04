O World Rugby tem estudado a possibilidade de mover os amistosos internacionais de julho de 2020 para o mês de outubro, por conta da crise do coronavírus. Entre os dias 27 de junho e 18 de julho estavam planejados ao menos 16 partidas entre seleções nacionais, com as seleções europeias visitando outros continentes.

O presidente da entidade, Bill Beaumont, declarou que está sendo estudado passar os jogos para o mês de outubro, criando excepcionalmente dois meses seguidos de jogos entre seleções nacionais: outubro, com as seleções europeias jogam fora de casa, e em novembro, com as seleções europeias recebendo os países dos demais continentes.

A possibilidade de outubro existe porque a temporada 2020-19 europeia de clubes começaria (caso não sofra atrasos) em setembro e, portanto, em outubro ainda não haveria prejuízo para os clubes cederem atletas. Além disso, o Rugby Championship (que envolve Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina) está marcado (caso não sofra adiamentos) para ser concluído no último fim de semana de setembro.

Porém, a remarcação dos amistosos precisaria ainda contemplar a remarcação dos jogos que faltam do Six Nations, que poderiam ficar para setembro ou outubro (Irlanda x Itália, Inglaterra x Itália e França x Irlanda).

Até o momento, apenas a visita dos Barbarians Franceses a Canadá e Estados Unidos foi cancelada em definitivo.

Quais jogos poderão ser adiados para outubro?

Os jogos marcados para julho e que poderão ser remarcados são os seguintes:

Dia 27 de junho:

Japão x Gales, em Shizuoka

Dia 04 de julho:

Nova Zelândia x Gales, em Auckland

Austrália x Irlanda, em Brisbane

Japão x Inglaterra, em Oita

África do Sul x Escócia, na Cidade do Cabo

Argentina x França, em Córdoba

Estados Unidos x Itália, em local a definir

Dia 11 de julho:

Nova Zelândia x Gales, em Wellington

Austrália x Irlanda, em Sydney

Japão x Inglaterra, em Kobe

África do Sul x Escócia, em Durban

Argentina x França, em Santa Fe

Canadá x Itália, em Halifax

Dia 18 de julho:

Nova Zelândia x Escócia, em Dunedin

Austrália x Fiji, em Townsville

África do Sul x Geórgia, em Porto Elizabeth

Argentina x Itália, em Salta

E o Brasil em julho?

A Seleção Brasileira não teve ainda partidas confirmadas para os amistosos de julho. A possibilidade existente era os Tupis disputarem no Uruguai a Nations Cup, que ainda não foi confirmada.

Quais os duelos de novembro?

Já para o fim de outubro e novembro, os seguintes confrontos estão marcados:

Dia 30 de outubro

Canadá x Estados Unidos, em Vancouver

Dia 31 de outubro:

Japão x Nova Zelândia, em Tóquio

Dia 07 de novembro:

Escócia x Argentina, em Edimburgo

Inglaterra x Nova Zelândia, em Londres

Irlanda x Austrália, em Dublin

Gales x Fiji, em Cardiff

Itália x África do Sul, em local a definir

França x Geórgia, em St. Étienne

Romênia x Uruguai, local a definir

Dia 14 de novembro:

Inglaterra x Argentina, em Londres

Escócia x Japão, em Edimburgo

Irlanda x África do Sul, em Dublin

Gales x Nova Zelândia, em Cardiff

França x Austrália, em Paris

Itália x Uruguai, em local a definir

Dia 21 de novembro:

Inglaterra x Tonga, em Londres

Escócia x Nova Zelândia, em Edimburgo

Irlanda x Japão, em Londres

França x África do Sul, em Paris

Itália x Austrália, em local a definir

Geórgia x Fiji, em Tblisi

Samoa x Uruguai, em local a definir

Dia 22 de novembro:

Gales x Argentina, em Cardiff

Dia 28 de novembro:

Inglaterra x Austrália, em Londres

Gales x África do Sul, em Cardiff

Dia 03 de dezembro