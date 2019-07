O Pan de Lima não saiu como o sonhado pelo Brasil, que ficou sem medalhas. A festa no torneio feminino foi do Canadá, que conquistou seu segundo ouro consecutivo, após o título de 2015, com os Estados Unidos ficando com a prata mais uma vez. Já entre os homens, o ouro foi da Argentina, que jamais havia subido no lugar mais alto do Pan. Os Pumas fizeram história ao baterem o medalhista de ouro de 2011 e 2015, o Canadá, na grande final.

A final feminina foi de uma nota só. O favoritismo pendia a favor dos Estados Unidos levemente, por conta de mais atletas do time principal no elenco. Mas a nova geração canadense é muito forte e provou isso dominando a decisão do começo ao fim. Foram 4 tries canadenses, com a jovem Asia Hogan-Rochester sendo o nome da vez com um hat-trick (3 tries), enquanto Breanne Nicholas também fez o seu pelo time vermelho. Maher e Canett-Oca marcaram os tries das Eagles.

Depois, na final masculina, o equilíbrio era aguardado, sobretudo pelo fato de tanto Argentina como Canadá terem seus melhores elencos em Lima. E foi o Canadá que abriu o placar, com Josiah Morra logo no primeiro lance. Porém, os Pumas puseram a cabeça no lugar e foram superiores no restante do embate, com Gonzále duas vezes e Schulz marcando os tries no primeiro tempo. Duke ainda deu esperanças com try canadense, mas Sábato e Bazan Vélez deram os números finais ao título inédito da Argentina. 33 x 10, placar final.

Horários de Brasília

Dia Horário Categoria Equipe X Equipe Fase 26/07 11h50 Feminino COLÔMBIA 24 X 14 ARGENTINA Grupo A 26/07 12h15 Feminino EUA 55 X 00 T&T Grupo A 26/07 12h40 Feminino BRASIL 33 X 05 PERU Grupo B 26/07 13h05 Feminino CANADÁ 54 X 00 MÉXICO Grupo B 26/07 13h30 Masculino BRASIL 14 X 14 CHILE Grupo A 26/07 13h55 Masculino EUA 62 X 00 GUIANA Grupo A 26/07 14h20 Masculino CANADÁ 31 X 00 URUGUAI Grupo B 26/07 14h45 Masculino ARGENTINA 52 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 12h10 Feminino COLÔMBIA 40 X 10 T&T Grupo A 27/07 12h35 Feminino EUA 49 X 00 ARGENTINA Grupo A 27/07 13h00 Feminino BRASIL 45 X 00 MÉXICO Grupo B 27/07 13h25 Feminino CANADÁ 54 X 00 PERU Grupo B 27/07 13h50 Masculino BRASIL 59 X 00 GUIANA Grupo A 27/07 14h15 Masculino EUA 20 X 07 CHILE Grupo A 27/07 14h40 Masculino CANADÁ 31 X 00 JAMAICA Grupo B 27/07 15h05 Masculino ARGENTINA 32 X 00 URUGUAI Grupo B 27/07 16h00 Feminino ARGENTINA 46 X 00 T&T Grupo A 27/07 16h25 Feminino EUA 38 X 00 COLÔMBIA Grupo A 27/07 16h50 Feminino PERU 43 X 07 MÉXICO Grupo B 27/07 17h15 Feminino CANADÁ 26 X 00 BRASIL Grupo B 27/07 17h40 Masculino CHILE 87 X 07 GUIANA Grupo A 27/07 18h05 Masculino EUA 10 X 12 BRASIL Grupo A 27/07 18h30 Masculino URUGUAI 10 X 14 JAMAICA Grupo B 27/07 18h55 Masculino ARGENTINA 12 X 07 CANADÁ Grupo B 28/07 11h10 Feminino PERU 31 X 10 T&T Semifinal pelo 5º lugar 28/07 11h35 Feminino ARGENTINA 32 X 07 MÉXICO Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h00 Masculino JAMAICA 19 X 33 GUIANA Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h25 Masculino CHILE 24 X 05 URUGUAI Semifinal pelo 5º lugar 28/07 12h50 Feminino CANADÁ 41 X 00 COLÔMBIA Semifinal pelo Ouro 28/07 13h15 Feminino EUA 33 X 19 BRASIL Semifinal pelo Ouro 28/07 13h40 Masculino ARGENTINA 31 X 07 EUA Semifinal pelo Ouro 28/07 14h05 Masculino BRASIL 05 X 35 CANADÁ Semifinal pelo Ouro 28/07 15h00 Feminino T&T 00 X 22 MÉXICO Disputa de 7º lugar 28/07 15h25 Feminino PERU 12 X 34 ARGENTINA Disputa de 5º lugar 28/07 15h50 Masculino GUIANA 00 X 24 URUGUAI Disputa de 7º lugar 28/07 16h15 Masculino JAMAICA 12 X 50 CHILE Disputa de 5º lugar 28/07 16h40 Feminino COLÔMBIA 29 X 24 BRASIL Disputa de Bronze 28/07 17h05 Masculino BRASIL 19 X 24 EUA Disputa de Bronze 28/07 17h30 Feminino CANADÁ 24 X 05 EUA FINAL 28/07 18h00 Masculino ARGENTINA 33 X 10 CANADÁ FINAL

Histórico