O narrador Ari Aguiar e o comentarista Antonio Martoni, ambos da ESPN, foram homenageados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nesta quarta-feira pelo trabalho realizado na Copa do Mundo de Rugby, ocorrida no Japão, neste ano. Juntos na ESPN há quase uma década, a dupla também atuou na Copa do Mundo de Rugby, em 2015, na Inglaterra, e é referência na cobertura da modalidade.

“Foi o reconhecimento de um trabalho que tem 10 anos. Muito importante porque divulgar e levar ao público um conhecimento de um esporte pouco popular é muito difícil. Então receber um prêmio por uma Copa do Mundo de Rugby é algo muito especial”, comentou Ari Aguiar.

“Foi emocionante após 16 anos na ESPN ver o quanto conseguimos fazer pelo Rugby e continuamos nessa batalha. Pessoalmente foi algo inesperado e una honra”, exaltou Martoni.