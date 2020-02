Depois de assumir nome novo, o Austin Gilgronis, da Major League Rugby norte-americana, equipe do brasileiro Wilton “Nelson” Rebolo, assinou contrato com mais dois nomes de peso, a pouco mais de uma semana para o início da temporada 2020.

Defenderão o time texano o australianos Adam Ashley-Cooper e o tonganês Kurt Morath, ambos de 35 anos.

Polivalente, Ashley-Cooper (“Mister Fix It”, como é apelidado) se notabilizou nos Wallabies jogando de ponta, fullback ou centro e defendeu a Austrália nas edições 2007, 2011, 2015 e 2019 da Copa do Mundo, marcando 12 tries – o que faz dele o 5º maior artilheiro de tries da história dos Mundiais. No ano passado, Ashley-Cooper jogou o Super Rugby pelo Waratahs.

Já Morath foi o abertura de Tonga na Copa do Mundo em 2011, 2015 e 2019. O jogador atuou pelo Utah Warriors na primeira temporada da MLR, em 2018, e estava no Doncaster Knights, da 2ª divisão inglesa.

Nelson em campo na Pré temporada

Enquanto isso, o restante do elenco do Austin Gilgronis segue treinando e estreia nesta sexta o novo estádio da equipe. Nelson está escalado entre os titulares para enfrentarem o clube amador do Austin Blacks

AGs in Action!🎬 🏟Bold Stadium at COTA

⏰7pm CT

🎟Free Admission! pic.twitter.com/JnF7mAtjBC — Austin Gilgronis (@Gilgronis) January 30, 2020