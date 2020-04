ARTIGO COM VÍDEOS – O perfil oficial no YouTube dos Jogos Olímpicos conta com muitas partidas de vários esportes na íntegra. Entre os destaques por lá estão as duas disputas pelas medalhas de ouro do Rio 2016.

Reveja momentos únicos da história de nosso rugby, quando o Rio de Janeiro recebeu o melhor do esporte mundial. Na final feminina, Austrália e Nova Zelândia fizeram um jogo épico, ao passo que no masculino Fiji voou baixo para cima da Grã-Bretanha.