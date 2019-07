ARTIGO COM VÍDEO – Austrália e Argentina fecharam a segunda rodada do Rugby Championship neste sábado com um confronto de placar curto, que pecou em emoção, mas serviu para aliviar a pressão sobre os Wallabies, que conquistaram uma vitória por 16 x 10 crucial para a sequência de seu trabalho rumo à Copa do Mundo.

Os australianos mostraram evolução com a entrada de Leali’ifano (reestreando após três anos na seleção, depois de parar de jogar para vencer a leucemia) com a camisa 10. E o abertura chutou os primeiros pontos do jogo parea os Wallabies, que ao longo da peleja se mostraram mais sólidos que os Pumas nas formações.

Nico Sánchez respondeu na mesma moeda aos 23′ e a Argentina teve seu primeiro bom momento para chegar ao try logo na sequência, com Moroni ganhando metros e Cubelli sendo detido muito perto do in-goal, mas um knock on privou os Pumas dos pontos. E quem não faz, leva, e aos 31′, após scrum, Koroibete, como segundo recebedor, furou a defesa argentina e Hodge recebeu na ponta para o try. 10 x 03 no primeiro tempo.

Logo na abertura do segundo tempo Leali’ifano somou novo penal para os donos da casa e a distância de 16 x 03 se sustentou até quase o fim, apesar dos argentinos acumularem mais posse de bola e território – sem converterem seu volume em pontos. Foi apenas aos 73′ que os Pumas conseguiram seu try, com Facundo Isa rompendo após lateral. Mas não houve tempo para mais, com o embate se encerrando em 16 x 10 para os australianos.

Na semana que vem não haverá rodada. O Championship retorna no dia 10 de agosto, com os Wallabies recebendo os All Blacks e os Pumas recebendo os Springboks no encerramento da edição 2019.



16 10

Austrália 16 x 10 Argentina, em Brisbane

Árbitro: Ben O’Keefe (Nova Zelândia)

Austrália

Try: Hodge

Conversão: Leali’ifano (1)

Penais: Leali’ifano (3)

15 Kurtley Beale, 14 Reece Hodge, 13 Tevita Kuridrani, 12 Samu Kerevi, 11 Marika Koroibete, 10 Christian Lealiifano, 9 Will Genia, 8 Isi Naisarani, 7 Michael Hooper (c), 6 Lukhan Salakaia-Loto, 5 Rory Arnold, 4 Izack Rodda, 3 Sekope Kepu, 2 Folau Fainga’a, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Tolu Latu, 17 James Slipper, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Simmons, 20 Luke Jones, 21 Nic White, 22 Matt To’omua, 23 James O’Connor;

Argentina

Try: Isa

Conversão: Bonilla (1)

Penais: Sánchez (1)

15 Joaquín Tuculet, 14 Santiago Cordero, 13 Matías Moroni, 12 Jerónimo de la Fuente, 11 Ramiro Moyano, 10 Nicolás Sánchez, 9 Tomás Cubelli, 8 Facundo Isa, 7 Tomás Lezana, 6 Pablo Matera, 5 Tomás Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Juan Figallo, 2 Julián Montoya, 1 Nahuel Tetaz Chaparro;

Suplentes: 16 Santiago Socino, 17 Mayco Vivas, 18 Ramiro Herrera, 19 Matías Alemanno, 20 Juan Manuel Leguizamon, 21 Felipe Ezcurra, 22 Joaquín Díaz Bonilla, 23 Matías Orlando;