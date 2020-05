O Super Rugby AU, o novo torneio especial para 2020 envolvendo as equipes australianas do Super Rugby, já tem suas datas. A competição está sendo criada para prover jogos aos times australianas na sequência de 2020, aproveitando a liberação na Austrália para eventos esportivos, em momento que a pandemia vai sendo controlada no país.

A competição será disputada ao longo de 12 semanas, entre os dias 03 de julho e 19 de setembro. Os 4 times australianos do Super Rugby – Waratahs, Reds, Brumbies e Rebels – estão confirmados, assim como o Western Force, a equipe baseada em Perth que jogou o Super Rugby até 2017. Depois de ser excluído, o Force passou a se focar na construção de uma liga da Ásia-Pacífico, a Global Rapid Rugby, que teve início em 2020, mas foi cancelada pela pandemia.

O Force confirmou nesta quarta sua participação no Super Rugby AU, tendo chegado a um acordo com a Rugby Australia. Porém, a equipe deixou claro que só buscará um acordo de longo prazo com a entidade (pensando nos próximos anos) caso compactue com a visão da nova gestão que está assumindo a Rugby Australia. O Force defende uma aproximação do rugby australiano com a Ásia e a melhora na qualidade dos eventos. Para agora, o Force optou por participar do Super Rugby AU “pelo bem do esporte”, nas palavras de “Twiggy” Forrest, o bilionário dono da equipe.

They're back! After being kicked out of Super Rugby in 2017, the @westernforce have been given a spot in the new All-Australian rugby competition. #9News pic.twitter.com/wkmMxPDxfU — Nine News Sydney (@9NewsSyd) May 27, 2020



A tabela de jogos ainda não foi publicada porque a Rugby Australia ainda trabalha para ter uma sexta equipe, o Sunwolves, do Japão, que tem sua participação ainda em dúvida pela questão das viagens internacionais.

Com isso, a Austrália segue os passos da Nova Zelândia, que também terá o seu Super Rugby Aotearoa, marcado para começar no dia 13 de junho.