Apenas uma vez na história da Copa do Mundo de Rugby a Austrália deixou de usar sua tradicional camisa dourada. Ou quase isso. Em 1995, os Wallabies vestiram uma camisa reserva listrada em verde e amarelo em partida contra a Romênia, algo atípico para a seleção, que muitas temporadas sequer lança um uniforme reserva.

Na Copa do Mundo de 2019 a situação vai mudar. A Rugby Australia lançou um histórico segundo uniforme na cor verde e que tem estampada arte aborígene. O camisa será utilizada na primeira fase no jogo contra o Uruguai (no dia 5 de outubro) e a federação australiana já solicitou o uso da camisa verde também numa eventual semifinal.

O uniforme titular seguirá sendo amarelo, com um design mais tradicional. O material é da Asics.

Estádio novo

No último mês o rugby australiano viu a inauguração de um novo estádio em Sydney, o Western Sydney Stadium, batizado comercialmente de Bankwest Stadium. O estádio recém inaugurado comporta 30 mil torcedores e é propriedade do governo do estado de Nova Gales do Sul. O Western Sydney Stadium está sendo a casa dos Waratahs no Super Rugby, tendo recebido os dois últimos jogos do time como mandante, contra os Sharks e contra os Jaguares, em duas derrotas australianos. Os Waratahs ainda jogarão lá contra os Brumbies na atual temporada e os Wallabies jogarão amistoso pré Copa do Mundo lá no dia 7 de setembro contra Samoa.

Além dos Waratahs, o estádio também é agora casa de dois times de Rugby League da NRL, Parramatta Eels e Wests Tigers, e do time de futebol da A-League australian Western Sydney Wanderers.

Austrália quer a Copa do Mundo de 2027

Foi confirmado também que a Austrália será candidata a sede da Copa do Mundo de Rugby de 2027. O governo australiano já deu seu apoio à candidatura lançada pela Rugby Australia. Caso vença, a Austrália receberia pela 3ª vez a competição (em 1987 ela foi repartida com a Nova Zelândia e em 2003 os australianos receberão sozinhos o Mundial).

.@RugbyAU has today welcomed funding from the Australian government to support important scoping work ahead of the bid process for the 2027 @rugbyworldcup.https://t.co/tOBJDWf7ND — Rugby Australia (@RugbyAU) 2 de maio de 2019

Centro de treinamentos novo

O mês ainda foi importante para o rugby australiano pelo anúncio da construção de um novo centro de alto rendimento para suas seleções. O velho estádio de Ballymore, em Brisbane, antiga casa do Queensland Reds e palco da Copa do Mundo de 1987, será demolido e em seu lugar será construído um moderno complexo, que será ainda a casa oficial da seleção feminina, as Wallaroos, e terá uso aberto à comunidade.