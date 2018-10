O Estádio do Pituaçu, em Salvador, será o palco nesse sábado para os estaduais de sevens da Bahia, com disputas no adulto e no juvenil, ambos com categorias masculina e feminina.

Participam times de Alagoas, Sergipe (ambos filiados à FRB), Adustina, Caxias (Cícero Dantas), Salvador e Porto Seguro, sendo que pela primeira vez a prova será também disputada na categoria Juvenil, o que indica claramente para one aponta o esforço da Federação de Rugby da Bahia.

Veja o quadro competitivo dos campeonatos e aproveite o seu sábado para apreciar um evento que promete criar raízes em Salvador.