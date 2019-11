O técnico dos Barbarians, John Mitchell, revelou sua lista de titulares e reservas dos Barbarians para o jogo de quarta-feira (19h30, no Morumbi) contra o Brasil. Técnico dos All Blacks no Mundial 2003, Mitchell rodou o elenco e deixou os craques “Beast” Mtawarira, Rory Best e Bastareaud no banco, como atrações prováveis do segundo tempo. O time será capitaneado pelo canadenses Tyler Ardron e contará entre os titulares com dois campeões do mundo: os sul-africanos Makazole Mapimpi e Lukhanyo Am. Schalk Brits não foi relacionado.

Barbarians: 15 David Havili (Nova Zelândia), 14 Bautista Ezcurra (Argentina), 13 Lukhanyo Am (África do Sul), 12 Billy Meakes (Austrália*), 11 Makazole Mapimpi, 10 Santiago Iglesias (Argentina), 9 Jano Vermaak (África do Sul), 8 Josh Strauss (Escócia), 7 Pete Samu (Austrália), 6 Angus Cottrell (Austrália*), 5 Luke Jones (Austrália), 4 Tyler Ardron (c) (Canadá), 3 Hencus Van Wyk (África do Sul*), 2 Andrew Makalio (Nova Zelândia*), Campese Ma’afu (Fiji);

Suplentes: 16 Tendai Mtawarira (África do Sul), 17 Rory Best (Irlanda), 18 Wiehahn Herbst (África do Sul*), 19 Ben Landry (Estados Unidos), 20 Marco van Staden (África do Sul), 21 Joe Powell (Austrália), 22 Mathieu Bastareaud (França), 23 Dillyn Leyds (África do Sul);

*sem jogos por sua seleção nacional