As negociações para o futuro do rugby profissional na Nova Zelândia seguem e o New Zealand Herald reportou hoje que Bay of Plenty pleiteia ter uma equipe numa futura competição que substituirá o Super Rugby.

A região, que hoje faz parte da área ligada aos Chiefs, quer se tornar a 6ª franquia neozelandesa e quem está por trás para financiar tal projeto é Andrew Forrest, bilionário australiano dono do Western Force. A Bay of Plenty Rugby Union já havia se aproximado de Forrest no ano passado, com os Steamers, a seleção de Bay of Plenty, que joga a Mitre 10 Cup (o Campeonato Neozelandês) tem fornecido a maioria dos atletas que formaram em 2020 o China Lions, a franquia chinesa que deveria ter disputado a Global Rapid Rugby.

Forrest é o criador da Global Rapid Rugby, a liga profissional de Ásia-Oceania que foi cancelada em 2020 por conta da pandemia – cujo futuro está agora em risco, uma vez que o Force vem negociando sua volta ao Super Rugby. O investimento de Forrest em Bay of Plenty reforça sua possível mudança de orientação em seu investimento no rugby.

Bay of Plenty está localizada na Ilha do Norte da Nova Zelândia e a região conta com cerca de 325 mil habitantes, sendo a região que mais cresce na Nova Zelândia. Sua maior cidade, Tauranga, é hoje o centro da quinta maior região metropolitana do país, superando já Dunedin, casa dos Highlanders. Isso faz de Bay of Plenty comparável economicamente a Otago/Southland, as regiões que juntas são representadas pelos Highlanders. Em sua história, o Bay of Plenty Steamers tem um título do Campeonato Neozelandês, em 1976.

O maior problema de Tauranga é a falta de um estádio adequado, mas a segunda maior cidade da de Bay of Plenty, Rotorua, conta com um estádio que recebeu jogos na Copa do Mundo de 2011, bem como os British and Irish Lions em 2017. O Portal do Rugby esteve no estádio de Rotorua em 2017.