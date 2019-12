Campeão do mundo em 2019 com a África do Sul, o pilar Tendai “Beast” Mtawarira, de 34 anos, havia anunciado sua aposentadoria, teoricamente despedindo-se do rugby no jogo contra o Brasil pelos Barbarians em novembro passado. No entanto, o Springbok voltou atrás e assinou contrato pela temporada 2020 com o recém criado Old Glory DC, o novo time de Washington que disputará a Major League Rugby dos Estados Unidos.

Com isso, Mtawarira se soma a outros craques na liga americana, como Juan Manuel Leguizamón (Seattle Seawolves), Mathieu Bastareaud (United New York), Ma’a Nonu (San Diego Legion), Steffon Armitage (San Diego Legion) e Frank Halai (Austin Herd).