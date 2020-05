O resultado da eleição para a presidência do World Rugby (a federação internacional) foi divulgado mais cedo. O inglês Bill Beaumont foi reeleito ao vencer o argentino Agustín Pichot por 28 x 23, em eleição que teve um total de 51 votos em disputa.

O francês Bernard Laporte foi eleito como vice presidente. Além dos dois, o Comitê Executivo da entidade contará com os seguintes nomes: Brett Gosper (CEO), Angela Ruggiero (Independente), Lord Mervyn Davies (Independente), Mark Alexander (África do Sul), Khaled Babbou (Tunísia/Rugby Africa), Bart Campbell (Nova Zelândia), Gareth Davies (Gales), John Jeffrey (Escócia), Bob Latham (Estados Unidos) e Brett Robinson (Austrália).

Não foi divulgado quais federações votaram para cada candidato, mas o resultado era esperado. Confira abaixo qual foi a proposta feita por Beaumont em sua candidatura a reeleição.

THREAD1/4: At this unprecedented challenging time, I am working hard with all stakeholders to guide rugby through the COVID-19 crisis & to shape and build the strongest future for the global game. My manifesto, with Bernard Laporte, outlines my vision of a game for all… pic.twitter.com/CjamEwICTq

— Sir Bill Beaumont (@BillBeaumont) April 13, 2020