ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 segue provando a força de irlandeses e…. italianos! A 16ª rodada da liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul fez as disputas pela classificação ao mata-mata se acirrar.

O Munster continua liderando a Conferência A após vitória fora de casa em jogo duro com os galeses do Ospreys por 19 x 13. Sweetnam abriu o placar com try para o Munster aos 4′, logo respondido com try de Dirksen para os Ospreys. O Munster impôs seu pack, arrancou um penal try antes do intervalo e dominou o território, mas os galeses se mantiveram sonhando na base dos penais Price. Foi apenas aos 69′ que Halley cravou o try da vitória irlandesa.



Na cola do Munster ainda segue o Glasgow Warriors, que teve um confronto direto pela parte da cima da chave contra os irlandeses do Connacht. E dessa vez deu o time escocês, que voou baixo mesmo com o time reserva, fazendo 43 x 17 sobre os verdes. George Horne fez o primeiro try na primeira bola e isso desarrumou os irlandeses. Swinson marcou o seu, enquanto Stewart fez 2 e Nairn outros 2 tries para uma contundente vitória.



Na Conferência B, a liderança segue nas mãos cada vez mais do Leinster, que se impôs sobre os Kings por 59 x 19, em jogo de 9 tries para os irlandeses. Ed Byrne e Noel Reid foram destaques com 2 tries cada.



O Ulster foi outro irlandês que venceu com contundência e voltou a sonhar com a classificação. 54 x 07 para cima dos italianos do Zebre, com destaque para hat-trick (3 tries) de Herring em questão de apenas meia hora.



Mas a jornada não foi ruim para o rugby italianos, pois o Benetton Treviso, mesmo com o time reserva, atropelou os galeses do Dragons e se isolou na vice liderança da Conferência B. Jogaço de 9 tries para os italianos. Sperandio e Cannone marcaram 2 tries cada, ao passo que Rizzi, Ratuva Tavuyara, Ioane, Pettinelli e Barbieri marcaram também os seus.



Treviso ainda se beneficiou da derrota dos escoceses do Edinburgh em casa por 19 x 17 para os galeses do Cardiff Blues, que se reabilitaram nas disputas da Conferência A. O fullback reserva Jason Harries foi decisivo com os 2 tries que deram a virada aos Blues, que assumiram o 3º lugar, entrando na zona de classificação ao mata-mata.



Por fim, no domingo, os galeses do Scarlets também voltaram a respirar ao vencerem – e complicarem – os Cheetahs por 43 x 21. Foram nada menos que 4 tries em menos de 20 minutos para os galeses se imporem desde o início.





Assista ao PRO14 na FLO!

A FloRugby está já disponível para o público brasileiro oferecendo as transmissões ao vivo do PRO14 e do Rugby Europe Championship. Os pacotes – que incluem todos os demais esportes (lutas, atletismo, futebol, futebol americano, vôlei e outros) – vão de 30 dólares (R$110, mensal) a 150 dólares (R$550, assinatura anual). Curtiu? Clique aqui, conheça mais e assine já!

- Continua depois da publicidade -

Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Edinburgh 17 x 19 Cardiff Blues

Ulster 54 x 07 Zebre

Benetton Treviso 57 x 07 Dragons

Leinster 59 x 19 Kings

Ospreys 13 x 19 Munster

Glasgow Warriors 43 x 17 Connacht

Scarlets 43 x 21 Cheetahs

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Munster Irlanda Limerick/Cork 16 57 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 16 56 Cardiff Blues Gales Cardiff 16 42 Connacht Irlanda Galway 16 42 Ospreys Gales Swansea 16 39 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 16 36 Zebre Itália Parma 16 18 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 16 68 Benetton Treviso Itália Treviso 16 46 Ulster Irlanda Belfast 16 44 Edinburgh Escócia Edimburgo 16 42 Scarlets Gales Llanelli 16 41 Dragons Gales Newport 16 19 Kings África do Sul Porto Elizabeth 16 19

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;