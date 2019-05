ARTIGO COM VÍDEOS – Grande momento para o rugby brasileiro! Nesse domingo, pela primeira vez, um atleta dos Tupis marcou try na Major League Rugby norte-americana. A honra coube a Arthur Bergo, que cruzou o in-goal para o Utah Warriors em duelo contra o Toronto Arrows, no Canadá.



O jogo, no entanto, não terminou como o Utah gostaria, com Toronto somando crucial vitória por 28 x 21. O time canadense disparou na competição e está agora em 3º lugar, após vencer no meio de semana também o Austin Elite, 24 x 13, em jogo atrasado.

A briga esqueceu mesmo de vez no topo da classificação e a MLR tem líder novo. É o San Diego Legion, que derrotou fora de casa o então líder New Orleans Gold em uma batalha emocionante de 26 x 19, com Tai Enosa marcando o try da virada aos 70′ para os californianos.



Enquanto isso, o atual campeão Seattle Seawolves venceu duelo crucial pela 4ª posição, igualmente fora de casa, contra o concorrente direto United New York. Jogaço de 38 x 31 na Coney Island, com Matthew Turner marcando duas vezer para Seattle e com o veterano Phil Mack cravando aos 65′ o try que se provou decisivo para os visitantes.

Major League Rugby – Liga profissional da América do Norte

Toronto 24 x 13 Austin – 09/05

New York 31 x 38 Seattle – 11/05

New Orleans 19 x 26 San Diego – 11/05

Toronto 28 x 21 Utah – 12/05

Houston x Glendale – postergado para 29/05

Time Cidade Jogos Pontos San Diego Legion San Diego 14 52 New Orleans Gold New Orleans 13 51 Toronto Arrows Toronto (Canadá) 14 48 Seattle Sunwolves Seattle 13 46 United New York Nova York 13 44 Glendale Raptors Glendale/Denver 13 42 Utah Warriors Salt Lake City 13 17 Houston SaberCats Houston 12 11 Austin Elite Austin 13 4

Próxima rodada

18/05 – New Orleans x Houston

18/05 – Glendale x Seattle

18/05 – Utah x San Diego

19/05 – New York x Austin