ARTIGO COM VIDEOS – O Six Nations parou nesse fim de semana e as equipes do Top 14 voltaram a campo. Bordeaux (1º) e Lyon (2º) seguem fazendo um campeonato a parte. Os times se enfrentaram nessa rodada, em uma partida com ares de final e a equipe da terra dos vinhos levou a melhor, se isolando na liderança da competição. Na luta por uma vaga nas finais nada decidido com apenas seis pontos separando o 3º do 8º colocado.

Um ar de final tomou conta da terra dos vinhos, que se preparou para o duelo entre o líder o vice-líder. E os donos da casa levaram a melhor, diante de 33 000 torcedores o Bordeaux bateu o Lyon por 37 a 19, com direito a ponto bônus ofensivo e se isolando na liderança da competição. O placar não reflete o que foi o jogo, muito equilibrado, os lobos porém vacilaram no últimos dez minutos cedendo dois tries, as 32’ e aos 36’. A derrota fora de casa é normal, e o Lyon segue oito pontos a frente do terceiro colocado.

Na capital os olhos se voltaram para o duelo entre Racing (3º) e Toulouse (8º), com os donos da casa levando a melhor por 30 a 27. Buscando evitar a quarta derrota em casa na competição os parisienses mediram forças com uma equipe muito modificada dos occitanos. O jogo não decepcionou, apesar de altos e baixos foi muito disputado e decidido apenas no ultimo minuto. O destaque, porém ficou por conta de Cheslin Kolbe, o ponta campeão do mundo foi colocado na abertura, uma experiência que deixou todos curiosos, e não decepcionou dando assistências e conduzindo o time, além de chutar muito bem, acertando quatro de cinco, uma deles de quase cinquenta metros.

O Stade Français (12º) continua a se recuperar, batendo em casa o La Rochelle (5º), por 21 a 20. O Jogo não foi dos melhores do ponto de vista técnico, mas compensou em emoção sendo decidido apenas aos 45’ da segunda etapa quando uma boa jogado terminou com o abertura Nicolás Sanchez colocando a bola no chão. Apesar de não jogar bem os parisienses seguem evoluindo e cada vez mais colocam o risco de rebaixamento para trás, o La Rochelle mais uma vez deixa escapar pontos preciosos fora de casa, o que realmente tem prejudicado a equipe.

O Toulon (4º) jogou em casa conquistando uma vitória fácil contra o Brive (9º) por 34 a 17, o único arrependimento foi que a equipe deixou escapar o ponto bônus ofensivo. O destaque mais uma vez ficou por conta do segunda linha campeão do mundo Eben Etzebeth. Que continua a repetir na França o desempenho que teve na seleção sul-africana e Super Rugby.

A Section Paloise (13º), uma das equipes mais humildes do Top 14, vem a alguns anos fazendo bons campeonatos e incomodando os milionários do rugby francês. Esse ano, porém não está conseguindo ter o mesmo desempenho, principalmente em casa, onde costuma ser muito forte. O calvário continuou esse fim de semana com o time derrotado pelo Clermont (6º) por 23 a 20 e terminando na penúltima posição. Os amarelos, que não venciam fora de casa desde setembro segue na luta por uma vaga nas finais.

O Montpellier (7º), apesar do elenco milionário continua a não jogar bem, nesse fim de semana apesar do desempenho fraco o time conseguiu bater o Bayonne (11º) por 31 a 29. Os bascos acumulam oito derrotas seguidas e estão perigosamente perto da zona de rebaixamento. Nessa rodada jogaram bem, mas cometeram erros capitais, deixando escapar uma vitória que estava ao alcance das mãos.

Pior visitante e com a zona de rebaixamento incomodamente próxima o Castres (10º) viajou para enfrentar o lanterna Agen (14), voltando para casa com uma vitória bonificada por 46 a 24. O Castres, com o resultado, sobe na tabela e se afasta da zona de perigo, além de melhorar o combalido moral da equipe. O Agen, por outro lado continua a afundar no campeonato correndo série risco de descenso, ao estilo Perpignan.

Top 14 – Campeonato Francês 2019-20

Bordeaux 37 x 19 Lyon

Motpellier 31 x 29 Bayonne

Pau 20 x 23 Clermont

Toulon 34 x 17 Brive

Stade Fraçais 21 x 20 La Rochelle

Agen 24 x 43 Castres

Racing 30 x 27 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos Bordeaux-Bègles Bordeaux 15 52 Lyon Lyon 15 49 Racing Paris 15 41 Toulon Toulon 15 40 La Rochelle La Rochelle 15 38 Clermont Clermont-Ferrand 15 36 Montpellier Montpellier 15 36 Toulouse Toulouse 15 35 Brive Brive-la-Gaillarde 15 29 Castres Castres 15 28 Bayonne Bayonne 15 25 Stade Français Paris 15 24 Pau Pau 15 24 Agen Agen 15 22

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto