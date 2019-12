Nos dias 25 e 26 de janeiro a Seleção Brasileira Feminina disputará em Hamilton, na Nova Zelândia, a 4a etapa do Circuito Mundial de Sevens Feminino.

Hoje os grupos do torneio foram sorteados com o Brasil caindo no difícil Grupo B com Austrália, Estados Unidos e Rússia.

A China é a equipe convidada do torneio.

- Continua depois da publicidade -

Grupo A: Nova Zelândia, Fiji, Inglaterra e China

Grupo B: Austrália, Estados Unidos, Rússia e Brasil

Grupo C: Canadá, França, Espanha e Irlanda

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Nova Zelândia 56 16 20 20 Austrália 50 18 14 18 EUA 48 20 16 12 Canadá 44 10 18 16 França 40 14 12 14 Rússia 24 8 10 6 Espanha 22 12 6 4 Fiji 20 2 8 10 Inglaterra 16 4 4 8 Irlanda 11 6 3 2 Brasil 4 1 2 1 Campeão por etapa

- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt;



11º lugar =Rebaixamento



Obs: tabela com somente as equipes fixas