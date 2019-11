Quarta-feira é de evento histórico no Estádio do Morumbi, em São Paulo, com a Seleção Brasileira encarando seu maior oponente na história recente: os Barbarians, célebre combinado internacional de história centenária. O jogo terá exibição ao vivo da ESPN.

CLIQUE AQUI PARA COMPRAR SEU INGRESSO JÁ!

O técnico do Brasil, Rodolfo Ambrosio, escalou a equipe brasileira com novidades. Joel, pilar do Jacareí, será titular dos Tupis, tendo Leonel, do São José, na reserva. Abud e Nelson segue titulares indiscutíveis, com Monstro e Dell’Acqua na segunda linha. Gelado, Bergo e Buda formam a terceira linha titular, como esperado.

Tanque e Josh seguem como a dupla criativa, ao passo que Moisés e Felipe Sancery (capitão) formam o centro, com Daniel Sancery de fullback. Maranhão será um ponta e Massari ganhou a titularidade na outra ponta, tendo Zé no banco desta vez. Zé junto de Felipe Cunha são as únicas opções da linha, pois Ambrosio apostou em 6 forwards reservas, com Devon e Matheus Cláudio na terceira linha suplente. Opção pensando no cansaço que um time do calibre dos Barbarians causará nos titulares.

- Continua depois da publicidade -

Para o Brasil, a vitória do time de desenvolvimento de Fiji oferece esperanças de um jogo bom para os Tupis, que almejam presentear o público que for ao Morumbi ao menos com tries, independente do placar final. A vitória seria a maior da história do rugby masculino brasileiro, mas a dificuldade de alcançá-la é evidente, com 3 campeões do mundo no elenco dos Barbarians, além de sua constelação de outras nacionalidades. Pela escalação, os Tupis buscarão um jogo mais físico, tentando criar um contraponto à proposta de jogo aberto dos Barbarians. Aguardemos pelo resultado.





19h30 – Brasil x Barbarians, no Estádio do Morumbi, São Paulo – ESPN AO VIVO

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina)

Brasil: 15 Daniel Sancery, 14 Lorenzo Massari, 13 Felipe Sancery (c), 12 Moisés Duque, 11 Daniel “Maranhão” Lima, 10 Josh Reeves, 9 Lucas “Tanque” Duque, 8 André “Buda” Arruda, 7 Arthur Bergo, 6 Cléber “Gelado” Dias, 5 Luiz “Monstro” Vieira, 4 Matteo Dell’Acqua, 3 Joel Ramirez, 2 Wilton “Nelson” Rebolo, 1 Lucas Abud;

Suplentes: 16 Yan Rosetti, 17 Matheus “Blade” Rocha, 18 Leonel Moreno, 19 Gabriel Paganini, 20 Matheus Cláudio, 21 Devon Muller, 22 Felipe Cunha, 23 Lucas “Zé” Tranquez;

Barbarians: 15 David Havili (Nova Zelândia), 14 Bautista Ezcurra (Argentina), 13 Lukhanyo Am (África do Sul), 12 Billy Meakes (Austrália*), 11 Makazole Mapimpi, 10 Santiago Iglesias (Argentina), 9 Jano Vermaak (África do Sul), 8 Josh Strauss (Escócia), 7 Pete Samu (Austrália), 6 Angus Cottrell (Austrália*), 5 Luke Jones (Austrália), 4 Tyler Ardron (c) (Canadá), 3 Hencus Van Wyk (África do Sul*), 2 Andrew Makalio (Nova Zelândia*), Campese Ma’afu (Fiji);

Suplentes: 16 Tendai Mtawarira (África do Sul), 17 Rory Best (Irlanda), 18 Wiehahn Herbst (África do Sul*), 19 Ben Landry (Estados Unidos), 20 Marco van Staden (África do Sul), 21 Joe Powell (Austrália), 22 Mathieu Bastareaud (França), 23 Dillyn Leyds (África do Sul);