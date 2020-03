ARTIGO COM VÍDEOS – O sábado, dia 07 de março de 2020, foi um dia histórico para o rugby brasileiro, com a Seleção Brasileira Feminina de Rugby XV pela primeira vez participando das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil foi a Medellín e acabou derrotado pela favorita Colômbia, por 23 x 19, com as Yaras produziram final de jogo épico, flertando com a vitória e mostrando evolução com relação à derrota de 2019 (quando as colombianas venceram amistosos por 28 x 07).

O Brasil começou melhor, com ritmo forte e try de Mari Nicolau na ponta, com direito a hand-off e corrida avassaladora.



No entanto, a Colômbia passou a dominar as ações ao longo de todo o primeiro tempo, impondo domínio no jogo de contato e provando superioridade nas formações fixas – fruto de um rugby XV que existe no país desde os clubes. Porém, o primeiro try colombiano veio com ação rápida de sua linha e corrida de Leidy Soto na ponta.

Pouco depois, as Tucanas usaram a superioridade no maul para colocarem pressão sobre as brasileiras e encontraram o try da virada com a hooker Cardona. As Tucanas ainda seguiram superiores no contato e arrancaram penal para Arzuaga ampliar e ainda levaram o Brasil a um cartão amarelo, para Raquel. E com domínio no scrum também, a Colômbia não tardou a encontrar seu terceiro try, com Tapias cravando.

- Continua depois da publicidade -

Antes da pausa, contudo, o Brasil reagiu, já com Raquel em campo. Em boa sequência de fases, com Isadora conseguindo infiltração, a bola chegou a Mulan na ponta, decretando o 20 x 12 no intervalo.



O segundo tempo começou com Arzuaga guardando penal de longa distâncias para as donas da casa. Porém, o restando do jogo foi brasileiro, com a entrada da pilar Bu mudando a balança de forças a favor do Brasil no contato.

As Yaras pressionaram em busca dos espaços, mas só encontraram o try da reação na metade final do segundo tempo, com Izzy. Os 10 minutos derradeiros foram épicos, com Raquel salvando o Brasil com tackle preciso na defesa, quando as colombianas colocavam as Yaras sob pressão na defesa na base dos chutes, mas com as brasileiras dominando o território no finzinho. Uma sequência angustiante de fases nas 22 de ataque deixou o Brasil a centímetros do try da vitória, mas a Colômbia se defendeu com precisão. 23 x 19 ao final.



Com o resultado, o Brasil se despediu das Eliminatórias. Já a Colômbia avançou à próxima fase e encarará o Quênia em abril, em jogo que valerá vaga na Repescagem Mundial.

23 19

Colômbia 23 x 19 Brasil, em Medellín

Árbitro: Tomás Bertazza (Argentina)

Brasil

Tries: Mari Nicolau, Mulan e Izzy

Conversões: Raquel (2)

15 Leila Silva, 14 Thalia “Mulan” Costa, 13 Mariana “Mari” Nicolau, 12 Isadora “Izzy” Cerullo, 11 Rafaela “Rafa” Zanellato, 10 Raquel Kochhann, 9 Amanda Araújo, 8 Suzana Santos, 7 Isadora Lopes, 6 Letícia Medeiros, 5 Dayana Dakar, 4 Beatriz “Baby” Futuro, 3 Ana Paula “Mima” Lascosqui, 2 Luiza Campos, 1 Camila Gonçalves (c);

Suplentes: 16 Addalucia Nascimento, 17 Franciele Martins, 18 Franciny “Bu” Amaral, 19 Milena “Mille” Mariano, 20 Eshyllen “Esh” Coimbra, 21 Tabata “Colors” Coutinho, 22 Thalita “Tchubata” Costa, 23 Beatriz “Bêa” Amaral;

Colômbia

Tries: Soto, Cardona e Tapias

Conversões: Arzuaga (1)

Penais: Arzuaga (2)

15 Leidy Garcia, 14 Leidy Soto, 13 Sharon Acevedo, 12 Isabel Romero, 11 Maria Isabel Arzuaga, 10 Laura Mejía Diosa, 9 Valentina Tapias, 8 Nicole Acevedo (c), 7 Valentina Alvarez, 6 Catalina Arango, 5 Carolina Naranjo, 4 Maribel Maestra, 3 Alejandra Betancur, 2 Camila Cardona, 1 Catalila Suarez;

Suplentes: 16 Maira Martinez, 17 Natalia Barajas, 18 Angela Lozano, 19 Ana Maria González, 20 Katherine Vallejo, 21 Andrea Ramirez, 22 Maria Castrillón, 23 Daniela Alzate;