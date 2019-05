Fazia tempo que isso não ocorria, mas em 2019 o rugby brasileiro não estará representado na arbitragem de campo do Campeonato Sul-Americano de Rugby XV, do qual o Brasil é o atual campeão. Apenas assistentes brasileiros serão designados para os jogos dos Tupis em casa.

Henrique Platais, árbitro número 1 no momento no país, se despediu no último fim de semana do rugby brasileiro, pois está de mudança a trabalho para os Estados Unidos, e não foi designado um outro árbitro brasileiro para a competição.

Com isso, serão no Sul-Americano 4 árbitros argentinos, 3 uruguaios e 1 chileno. Somente o uruguaio Francisco González foi escalados para duas partidas, sendo duas dos Tupis, contra Paraguai e Argentina XV. Brasil contra Uruguai XV será apitado pelo argentino Damián Schneider.

