A Seleção Brasileira Masculina de Rugby encerrará o ano de 2019 na 26ª colocação do Ranking Mundial do World Rugby (federação internacional). No último sábado, a Holanda venceu a Alemanha e o resultado colocou os holandeses acima do Brasil. Como neste ano não haverá mais partidas envolvendo seleções próximas do Brasil, o Ranking fechará o ano com os Tupis como os 26ºs do mundo.

Já a Seleção Brasileira Feminina fechará o ano com a 50ª colocação. Vale lembrar que os Rankings Mundiais do World Rugby (Masculino e Feminino) contabilizam somente o rugby XV adulto (não levando em conta sevens ou rugby juvenil).

Ranking Masculino

Posição País 1º África do Sul 2º Nova Zelândia 3º Inglaterra 4º Gales 5º Irlanda 6º Austrália 7º França 8º Japão 9º Escócia 10º Argentina 11º Fiji 12º Itália 13º Tonga 14º Geórgia 15º Samoa 16º Espanha 17º Estados Unidos 18º Uruguai 19º Romênia 20º Rússia 21º Canadá 22º Namíbia 23º Portugal 24º Hong Kong 25º Holanda 26º Brasil 27º Bélgica 28º Alemanha 29º Chile 30º Coreia do Sul 31º Suíça 32º Quênia 33º Colômbia 34º Polônia 35º Zimbábue 36º Ucrânia 37º Tchéquia 38º Malta 39º Tunísia 40º Uganda

Ranking Feminino