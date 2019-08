No sábado do dia 24 de agosto, a seleção do Uruguai entrará em campo em Montevidéu para a reta final de sua preparação para a Copa do Mundo. O jogo será contra a Sudamérica XV, a seleção da América do Sul, liderada pelo ex técnico dos Pumas e atual diretor de alto rendimento da Sudamérica Rugby Daniel Hourcade, trabalhando em conjunto com o técnico do Brasil, o argentino Rodolfo Ambrosio, de assistente, aproveitando a presença de tantos nomes brasileiros no pack.

Para o jogo, foram chamados 24 atletas, sendo 7 do Brasil, 5 do Chile e 12 da Argentina. Os Tupis chamados para a partida foram os primeiras linhas Nelson (Band Saracens) e Abud (Poli), o segunda linha Monstro (que está negociando volta ao São José), o terceira linha Buda (Desterro), o abertura Josh (Utah Warriors) e o centro Felipe Sancery (São José), além do jovem pilar Joel, do Jacareí, que ainda não debutou pelos Tupis, mas já terá uma oportunidade no time sul-americano.

Os 7 jogadores se somarão ao seleto grupo de atletas brasileiros que já defenderam o selecionado sul-americano: Pepe Cardoso e Diego Padilla nos anos 80, Tanque, Moisés, Panda, Ige e Jardel nesta década.

Avançados: Lucas Abud de Andrade (Brasil), Mauro Genco (Argentina), Wilton “Nelson” Murillo (Brasil), Augusto Bohme (Chile), Joel Ramirez (Brasil), Matías Dittus (Chile); Luiz “Monstro” Viera (Brasil), Federico Gutiérrez (Argentina), Alfonso Zottola (Argentina); André “Buda” Arruda (Brasil), Martín Sigren (Chile), Ignacio Silva (Chile), Nicolás Sbrocco (Argentina), Matías Gómez Vara (Argentina);

Linha: Alfredo Pueyrredón (Argentina), Karim Burlli (Argentina); Josh Reeves (Brasil), Alejandro Torres (Argentina); Vicente Ayarza (Chile), Felipe Sancery (Brasil), Facundo Pueyrredón (Argentina), Sergio Daniel Espínola (Argentina), Nicolás Coronel (Argentina), Tomás Albornoz (Argentina);