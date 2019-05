No último final de semana, Jacareí foi o palco para as disputas da 2ª etapa do Paulista Feminino, com as categorias adulta, M19 e M16 a todo vapor. Todos os jogos foram realizados em um dia só, em um torneio dinâmico, de tiro curto, e com promessa de emoção.

O Band Saracens seguiu reinando no adulto e desta vez, com o torneio tendo final, as bandeirantinas provaram sua força até o fim. Na primeira fase, as vice campeãs nacionais confirmaram o favoritismo e com um intenso ritmo de jogo deixaram para trás Pasteur, Jacareí e São José B, sofrendo apenas um try das Jacarés mostrando a acensão da equipe do Vale também no adulto e se firmando cada vez mais como uma das forças emergentes no Rugby feminino. No grupo B, o equilíbrio foi maior entre SPAC e São José, 2º e 3º colocadas respectivamente na estreia e as joseenses deram o troco da derrota, se garantindo na decisão em uma partida disputada lance a lance.

Nas finais, o São José B terminou na última posição ao cair diante do Taubaté, mas a equipe formada por juvenis mostrou estar cada vez mais perto de vitórias sobre equipes adultas e mostram que o futuro joseense segue garantido também entre as mulheres. Na final Prata, a USP venceu com facilidade o Pasteur, seguindo a tendência de evolução sobre a equipe francesa, contra quem travava os mais disputados duelos do segundo escalão paulista e se aproximando das equipes de ponta. O Jacareí quase surpreendeu na disputa de 3º lugar, mas caiu frente as renovadas SPACats com uma nova geração que ainda tem potencial de crescimento. A decisão deixou o melhor para o final, com duas das melhores equipes do país se enfrentando pela primeira vez no ano, mas as Bandetes não deram chances para as joseenses em um raro jogo em que uma das equipes foi totalmente dominante, anotando nada menos que 26 pontos não respondidos por Zazá e cia.

Jacareí reina no Juvenil

Atual campeão, o Jacareí aproveitou a etapa diante de sua torcida para reafirmar sua condição de favorito na base e aumentar a expectativa para a evolução do conjunto quando chegar nas categorias adultas. Em um torneio composto novamente apenas por clubes do Vale, as Jacarezinhas dominaram no M16 e M19, sofrendo apenas um try no M19 e levando o título com um assombroso 48 a 0 sobre o São José.

No M16, a disputa foi mais equilibrada, com o título saindo para o time da casa por apenas um try de vantagem, mas a surpresa ficou por conta das Iguanas, que estrearam na competição e mostraram que não chegaram para ser coadjuvantes, batendo as joseenses por 26 a 0 e levando o vice-campeonato.

Na última etapa, as equipes voltam à São Paulo para a decisão do título em junho.

Circuito Paulista Feminino – 2ª etapa Dia 05/05/2019 – Adulto: Grupo A – Band Saracens, Pasteur, Jacareí e São José B Grupo B: São José, SPAC, USP e Taubaté M19: SESI/Jacareí, São José e Iguanas M16: SESI/Jacareí, São José e Iguanas Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP 09h00 – Band Saracens 52 X 00 São José B – Grupo A

09h20 – Jacareí 15 X 00 Pasteur – Grupo A

09h40 – SPAC 20 X 05 Taubaté – Grupo B

10h00 – São José 34 X 00 USP – Grupo B

10h20 – São José 14 X 12 Iguanas – M19

10h40 – Band Saracens 27 X 00 Pasteur – Grupo A

11h00 – Jacareí 25 X 00 São José B – Grupo A

11h20 – SPAC 19 X 05 USP – Grupo B

11h40 – São José 29 X 00 Taubaté – Grupo B

12h20 – Jacareí 19 X 00 Iguanas – M16

12h40 – Jacareí B 00 X 20 São José – M16

13h00 – Jacareí 33 X 07 Iguanas – M19

13h20 – Band Saracens 36 X 07 Jacareí – Grupo A

13h20 – São José B 05 X 10 Pasteur – Grupo A

13h40 – SPAC 07 X 17 São José – Grupo B

14h00 – USP 29 X 05 Taubaté – Grupo B

14h20 – Jacareí B 00 X 39 Iguanas – M16

14h40 – São José 12 X 17 Jacareí – M16

15h00 – Disputa de 7º lugar – Taubaté 17 X 10 São José B

15h20 – Disputa de 5º lugar – FINAL PRATA – USP 36 X 00 Pasteur

15h40 – Disputa de 3º lugar – SPAC 17 X 07 Jacareí

16h00 – FINAL OURO – Band Saracens 26 X 00 São José

16h20 – Jacareí 48 X 00 São José – M19

16h40 – São José 00 X 26 Iguanas – M16

17h00 – Jacareí A 15 X 05 Jacareí B – M16

Adulto

Equipe Cidade Pontuação geral Etapa 1 (06-07/04) Etapa 2 (04-05/05) Etapa 3 (08-09/06) Placares aqui Band Saracens São Paulo 50 25 25 SPAC São Paulo 39 21 18 São José São José dos Campos 39 18 21 Jacareí Jacareí 30 15 15 Pasteur São Paulo 20 10 10 USP São Paulo 12 12 Gorillas Americana 12 12 Taubaté Taubaté 8 8 1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt ;



- Equipes convidadas não pontuam;

M19

Equipe Cidade Pontuação Geral Etapa 1 (06-07/04) Etapa 2 (04-05/05) Etapa 3 (08-09/06) Placares aqui Jacareí Jacareí 50 25 25 São José São José dos Campos 42 21 21 Leoas de Paraisópolis São Paulo 21 21 Iguanas São José dos Campos 18 18 1º lugar = 25 pontos / 2º = 21 pts / 3º = 18 pts / 4º = 15 pts / 5º = 12 pts / 6º = 10 pts / 7º = 8 pts / 8º = 6 pts / 9º = 5 pts / 10º = 4 pts / 11º = 3 pts / 12º = 2 pts / 13º = 1 pt;



- Equipes de outros estados não pontuam;

M16