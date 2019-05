O Campeonato Gaúcho vai conhecer neste final de semana o campeão da edição de 2019 da competição estadual. Farrapos e Serra Gaúcha duelam neste sábado, dia 18, às 15h, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves valendo o título da Taça Ouro do campeonato. Já no domingo, dia 19, às 15h, Universitário de Santa Maria e Brummers se enfrentam no Centro de Eventos da UFSM, em Santa Maria, valendo o título da Taça Prata.

Taça Ouro:

A final do Campeonato Gaúcho vai contar com duas equipes serranas na disputa pela conquista. O Farrapos terminou a fase classificatória da Taça Ouro com 100% de aproveitamento, e com o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Já o Serra Gaúcha finalizou a primeira fase com 50% de aproveitamento, com três vitórias e três derrotas, possuindo o segundo melhor ataque do campeonato.

Com a melhor campanha na primeira fase, o Farrapos vai decidir o título em seus domínios em busca do Decacampeonato Gaúcho. Já o Serra Gaúcha, que chega pela primeira vez à final desde que passou a se chamar Serra Gaúcha, visa derrubar a hegemonia da equipe Alviverde em busca do título inédito em sua história.

Na primeira fase da Taça Ouro, as equipes se enfrentaram em duas ocasiões. Em Caxias do Sul, o Farrapos levou a melhor no confronto serrano, vencendo pelo placar de 67 a 5. Já em Bento Gonçalves, a equipe Alviverde superou os caxienses pelo placar de 50 a 0.

Melhores Pontuadores – 1ª divisão – Taça Ouro:

1º Marcos Civardi (Farrapos): 82 pontos

2º Jonatan Streb (Serra Gaúcha): 78 pontos

3º Facundo Flores (Farrapos): 74 pontos

Tryman – 1ª divisão – Taça Ouro:

1º Angelo Marcucci (Farrapos): 60 pontos

2º Marcos Civardi (Farrapos): 50 pontos

3º Eduardo Zanrosso Manosso (Farrapos): 40

Taça Prata:

Pela Taça Prata, o Universitário e o Brummers vão decidir o título. O Universitário terminou a fase classificatória na liderança com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota na competição. O Brummers finalizou a primeira fase logo atrás da equipe de Santa Maria, com quatro vitórias conquistadas e duas derrotas sofridas.

Pela fase classificatória da Taça Prata, Universitário e Brummers protagonizaram grandes embates dentro de campo. No primeiro turno, jogando em casa, o Brummers superou a equipe de Santa Maria pelo placar de 22 a 17. Já no returno, o Universitário derrotou o Brummers pelo placar de 39 a 10, em partida que valia a liderança da primeira fase e, consequentemente, o mando de campo da final.

Pontuadores – 1ª Divisão – Taça Prata:

1º Bruno Joseph Schieffelbein (Brummers): 70 pontos

2º Henrique Ramires Castro (Planalto): 48 pontos

3º Daian Eduardo Muller (Planalto): 44 pontos

4º Jorge Alex Fabian Rodrigues (UNIVERSITÁRIO): 42 pontos

Tryman – 1ª Divisão – Taça Prata:

1º Daian Eduardo Muller (Planalto): 40 pontos

2º Gustavo Cardoso Carvalho (Planalto), Wagner Farezin (Brummers): 35 pontos

3º Wesley de Souza Ropke e Guilherme de Oliveira Bandeira (ambos do UNIVERSITÁRIO): 30 pontos

Final – Taça Ouro

Farrapos x Serra Gaúcha

Data: 18/05 (sábado)

Horário: 15h

Local: Estádio da Montanha, Av. Osvaldo Aranha, s/n, Bento Gonçalves-RS

Clube Pts J V E D Taça Ouro Farrapos 29 6 6 0 0 Serra Gaúcha 15 6 3 0 3 Charrua 10 6 2 0 4 San Diego 5 6 1 0 5 Tabela completa

Final – Taça Prata

Universitário x Brummers

Data: 19/05 (domingo)

Horário: 15h

Local: Av. Roraima, 1000 Centro de Eventos da UFSM, Santa Maria-RS

Créditos: Kévin Sganzerla