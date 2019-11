ARTIGO COM VÍDEO – Nesse fim de semana, o rugby XV feminino foi destaque na Península Ibérica com a disputa da Copa Ibérica, taça entre o campeão espanhol e o campeão português. Em Portugal, no entanto, não há uma competição de XV nacional, mas o Sporting, tradicional clube do futebol português, tem sua equipe de XV feminino e vem concorrendo à taça nos últimos anos. O time de Lisboa foi à Espanha e derrotou as campeãs do país vizinho, as galegas do CRAT, da Coruña, por 16 x 12.

O time lisboeta conta com duas brasileiras: a asa Larissa Lima (que estava no rugby neozelandês) e a ponta Thamara Rangel (ex Vitória e Band Saracens). E justamente as duas brasileiras marcaram os tries da vitória do Sporting.