O rugby é um dos primeiros esportes no Brasil a interagir com o popular Animal Crossing, game exclusivo do console Nintendo Switch que oferece ao fã uma jornada de desafios por uma ilha quase deserta e que se tornou uma mania nesta quarentena. Com milhões de cópias vendidas desde o lançamento em março deste ano, os usuários agora podem adquirir uma camisa verde-amarela alusiva ao uniforme oficial da Seleção Brasileira de Rugby. A ação é resultado de uma parceria entre a Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) e o estudante Adam English. Fã de rugby e Animal Crossing, o estudante já havia criado, neste ano, camisas de outras seleções de rugby.

“Para mim, uma camisa representa cultura, história e orgulho. Quando você veste a camisa do seu clube e do seu país é uma forma de demonstrar amor por eles. Gostei bastante de criar as camisas de muitos países e foi uma honra criar a do Brasil. Vistam-na com orgulho. Vai, Brasil!”, declara o jovem designer.

Na dinâmica do jogo, para adquirir a camisa e vestir seu avatar, o personagem é direcionado até uma loja, chamada Able Sisters. Ao entrar, o avatar tem à disposição, depois de inserir os devidos códigos, duas versões do uniforme, uma com a inscrição “Rugby Brasil” nas costas e outra sem nada, caso o jogador queira incluir o número de seu ídolo.

“A CBRu seguiu a feliz iniciativa da nossa federação internacional de se aproximar do público e-gamer, afinal é um setor profissional que cresce a cada ano, seja como lazer ou esporte, tem um público imenso com muitos fãs e simpatizantes do rugby e pode estimular novos adeptos à bola oval. Nosso obrigado a Adam por nos contemplar com sua arte. Esse jogo incrível também está de parabéns por viabilizar este nível de interatividade entre as pessoas”, observa Jean-Luc Jadoul, CEO da CBRu.

- Continua depois da publicidade -

Além do enredo engenhoso, marcado por um belo visual, surpresas, segredos, bom humor e um tempo de jogo mais extenso, equivalente ao real, Animal Crossing vem arrebanhando multidões por ser versátil, cooperativo (multiplayer) e abrir espaço para a criatividade coletiva e até mesmo crossover de marketing com outros games como Doom Eternal, gerando memes divertidos nas redes sociais. O jogo possibilita colaborações como aplicativos, layouts, decoração de interiores, criação de ferramentas e design de objetos, como as camisas de rugby criadas por Adam. Outras grandes marcas do esporte e da moda também compartilharam suas criações no Animal Crossing,

Instruções para obter a camisa

Para obter a camisa alusiva ao uniforme da Seleção Brasileira de Rugby, o jogador precisa antes completar algumas tarefas no game, afinal, a ilha é inabitada no início. Em pouco tempo de evolução, a loja “Able Sisters” chega ao local e o jogador deverá utilizar os códigos seguintes e adotar os passos para adquirir com o Design ID.

Código da camisa sem nada nas costas: MO-W8K8-P6TT-K1BN

Código da camisa com Rugby Brasil nas costas: MO-5RT7-KD2W-9LP8

Adquirindo a camisa pelo Design ID:

– Vá até a loja “Able Sisters”;

– No fundo da loja existe um painel rosa, vá até ele e clique em “Acess The Kiosk”;

– Aguarde o Nintendo Switch conectar à internet;

– Selecione “Search Design ID”;

– Digite o Design ID e pressione “Confirm”;

– O jogo vai procurar pelo código e logo vai mostrar o item;

– Selecione o item que você deseja e clique em “save” e depois em close;

– Selecione a “Pro Pattern” para abrir espaço, clique em “Overwrite it” e o item estará salvo;

Resumo do jogo

O jogador é um viajante e contrata o pacote de viagens para a ilha deserta “Nook Inc. Deserted Island Getaway package”. Logo ao chegar ao local, você conhece Tom Nook (um guaxinim), principal personagem na introdução ao jogo e também auxilia na execução de tutoriais que ensinam a construir ferramentas, móveis e outros objetos.

Sem dinheiro para nada, Tom Nook te ajuda a escolher um espaço para alocar sua tenda, mas isso tem um custo. Então, uma das suas primeiras missões no jogo é juntar milhas através do programa de milhagem da Nook Inc para pagar pela sua tenda. Todas as melhorias que você faz na sua casa são através de altos empréstimos e, para pagá-las, você precisa vender o que produz na horta, pescando, caçando insetos, entre outros trabalhos.

O personagem é escolhido como o representante dos moradores da ilha, a qual você escolhe o nome logo no início, e precisa ajudar os novos moradores com tarefas diárias e na construção de casas.

Outro ponto positivo do game é a vinculação ao tempo real. O jogador precisa aprender a esperar para as coisas acontecerem, sejam melhorias, encomendas ou comprar determinados itens. Diferentemente de outros jogos que tem um “tempo próprio”, Animal Crossing te obriga a parar de jogar e ir fazer outras coisas.

Referências:

Animal Crossing – https://animal-crossing.com/

Adam (Sylvie) English – https://twitter.com/SylvieEnglish19

Texto: Confederação Brasileira de Rugby