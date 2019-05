ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League – o rugby de 13 jogadores – viveu momento grandioso nesse fim de semana. O Catalans Dragons, clube francês e catalão que disputa a Super League inglesa realizou um evento monumental no Camp Nou, em Barcelona.

Com uma parceria com o Barça, o clube que representa a Catalunha na bola oval vestiu camisa inspirada no gigante do futebol e levou nada menos que 31,555 torcedores ao estádio para a partida contra o atual campeão Wigan Warriors. E os Dragons cuspiram fogo, empurrados pela vociferante torcida, vencendo por 33 x 16 para assumirem a terceira colocação da competição.



O líder na Inglaterra segue sendo o St. Helens Saints, que venceu o Salford Red Devils e ainda comemorou a derrota do vice Warrington Wolves em casa diante do Hull FC. Já o gigante Leeds Rhinos segue em apuros, ainda mais arriscado de rebaixamento, após perder em casa para o Castleford Tigers e ver o lanterna London Broncos derrotar o Wakefield Wilcats.





NRL tem líder isolado e aposentadoria de peso

Já na liga mais rica do League, a NRL australiana, o Sydney Roosters teve sua homenagem ofuscada. O clube que liderava o campeonato fez a festa de despedida para o ídolo Cooper Cronk (melhor jogador da NRL em 2013 e 2016, quando jogava pelo Melbourne Storm), que se aposentou aos 35 anos. O Roosters, no entanto, acabou derrotado pelo Brisbane Broncos, 15 x 10, com Segeyaro, da Papua Nova Guiné, marcando o try da vitória dos Broncos.

- Continua depois da publicidade -

A liderança, com isso, ficou nas mãos isoladas do South Sydney Rabbitohs, que venceu jogo da parte de cima da tabela fora de casa contra o forte Canberra Raiders, 16 x 12, com try de Hiroti no fim para os Souths.

Mawene Hiroti scores the first try of his #NRL career – and it's an important one!#NRLRaidersSouths Bunnies in the lead with 7 minutes remaining 🐰 ⏰#TelstraPremiership pic.twitter.com/B6C9Oo03wL — NRL (@NRL) 18 de maio de 2019

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Storm 24 x 22 Wests Tigers

Panthers 10 x 30 Warriors

Broncos 15 x 10 Roosters

Titans 16 x 22 Bulldogs

Cowboys 17 x 10 Eels

Raiders 12 x 16 Rabbitohs

Dragons 12 x 45 Knights

Sharks 14 x 24 Sea Eagles

Clube Cidade Jogos Pontos South Sydney Rabbitohs Sydney 10 18 Melbourne Storm Melbourne 10 16 Sydney Roosters Sydney 10 16 Canberra Raiders Canberra 10 12 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 10 12 Newcastle Knights Newcastle 10 10 Wests Tigers Sydney 10 10 Parramatta Eels Sydney 10 10 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 10 10 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 10 8 Brisbane Broncos Brisbane 10 8 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 10 8 North Queensland Cowboys Townsville 10 8 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 10 6 Gold Coast Titans Gold Coast 10 4 Penrith Panthers Sydney 10 4

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Catalans 33 x 16 Wigan

Warrington 12 x 19 Hull FC

London 42 x 34 Wakefield

Huddersfield 30 x 22 Hull KR

St. Helens 32 x 30 Salford

Leeds 08 x 30 Castleford

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 15 28 Warrington Wolves Warrington 15 22 Catalans Dragons Perpignan (França) 15 18 Hull FC Kingston-upon-Hull 15 18 Castleford Tigers Castleford 15 16 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 15 16 Salford Red Devils Salford 15 14 Wigan Warriors* Wigan 15 12 Huddersfield Giants Huddersfield 15 12 Leeds Rhinos Leeds 15 8 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 15 8 London Broncos Londres 15 8