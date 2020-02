O Campeonato Paranaense tem as datas para sua edição 2020. Neste ano, serão 3 clubes em campo, com os jogos entre Curitiba e Pé Vermelho valendo também pelo Campeonato Brasileiro. Já as partidas do Curitiba e do Pé Vermelho contra o Lobo Bravo serão exclusivas do estadual.

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Curitiba Curitiba 0 0 Lobo Bravo Guarapuava 0 0 Pé Vermelho Londrina 0 0