O Rugby League (o rugby de 13 atletas) está dando mais passos no profissionalismo no Canadá do que o mais tradicional Rugby Union.

Desde 2017, o Toronto Wolfpack, primeiro time profissional de League canadense, disputa as competições profissionais da Inglaterra. O Wolfpack venceu a 3ª divisão inglesa (a League One) em 2017, foi vice campeão da 2ª divisão (o RFL Championship) em 2018 e, finalmente, foi campeão da mesma em 2019, estreando na primeira divisão (a Super League) em 2020.

Com o sucesso em Toronto, uma nova equipe foi fundada no Canadá: o Ottawa Aces, que foi oficialmente confirmado como nova equipe da 3ª divisão inglesa em 2021. Os Aces jogarão no TD Place Stadium, principal estádio de Ottawa, capital canadense, com 24 mil lugares e casa do Ottawa Redblacks, da CFL (Futebol Canadense, semelhante do Futebol Americano).

Enquanto isso, o Rugby Union do Canadá segue contando com apenas um time profissional, o Toronto Arrows, na Major League Rugby norte-americana, e ainda não há planos concretos para uma segunda equipe do país na liga.

- Continua depois da publicidade -

League nos EUA?

Há ainda um projeto de entrada de uma equipe dos Estados Unidos, baseada em Nova York, na terceira divisão inglesa de Rugby League. No entanto, a equipe novaiorquina não será admitira em 2021 e trabalha com 2022 como meta.